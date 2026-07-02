SK Hynix vil investere 64 mia. dollar i hukommelseschips i Sydkorea

SK Hynix planlægger en massiv investering på 64 mia. dollar i nye fabrikker til hukommelseschips og pakkeløsninger i Sydkorea, viser rapport.

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Den sydkoreanske chipgigant SK Hynix planlægger at investere 64 milliarder dollar i nye faciliteter til produktion af hukommelseschips og avancerede pakkeløsninger i Sydkorea. Det skriver Seeking Alpha.

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Investeringen er blandt de største i selskabets historie og understreger, hvor stor betydning hukommelseschips har fået i takt med den globale efterspørgsel efter kunstig intelligens. SK Hynix er en af verdens ledende producenter af DRAM- og NAND-hukommelse, som blandt andet indgår i AI-servere, datacentre og avancerede grafikkort.

Del af en større satsning på AI-hardware

Selskabet har de seneste år oplevet stigende efterspørgsel efter sine mest avancerede hukommelsesløsninger, herunder HBM-chips (High Bandwidth Memory), som bruges i AI-acceleratorer fra blandt andre Nvidia. Den planlagte investering i nye fabrikker og pakkefaciliteter kan ses som et forsøg på at sikre produktionskapacitet til den fortsatte vækst i AI-relateret hardware.

Sydkorea er hjemsted for både SK Hynix og konkurrenten Samsung, og de to selskaber udgør tilsammen en dominerende del af den globale produktion af hukommelseschips. En investering af denne størrelse kan derfor få betydning for hele forsyningskæden inden for halvledere, herunder underleverandører af udstyr og materialer.

Relevant for investorer i teknologisektoren

For danske investorer med eksponering mod teknologi- og halvledersektoren er nyheden interessant, da udviklingen i memory-markedet har direkte betydning for både chipproducenter og deres kunder blandt AI-selskaber og cloududbydere. Priserne på hukommelseschips har svinget betydeligt i takt med udbud og efterspørgsel, og store kapacitetsudvidelser kan på sigt påvirke både priser og marginer i branchen.

Der foreligger foreløbig ikke yderligere detaljer om, hvornår investeringen konkret vil blive udmøntet, eller hvilke specifikke lokationer i Sydkorea der er tale om. Det fremgår heller ikke, om investeringen er fuldt finansieret, eller om den vil blive udrullet over flere år.

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