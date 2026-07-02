Advokater tjener ekstra ved at træne AI-modeller i juridisk tænkning

Jurister træner nu de AI-systemer, der en dag kan overtage deres arbejde. Startups som Mercor og Micro1 betaler op til 200 dollar i timen.

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En ny type bibeskæftigelse breder sig blandt advokater, dommere og paralegals: at træne de kunstige intelligens-modeller, der potentielt kan erstatte dele af deres eget arbejde. Det skriver Business Insider, som har talt med flere jurister, der om aftenen og i weekenden bruger timer på at udfordre AI-chatbots med komplekse juridiske problemstillinger.

Bag fænomenet står blandt andre virksomhederne Mercor og Micro1, der rekrutterer fageksperter til at træne AI-systemer på vegne af de store sprogmodel-udviklere. Ifølge Business Insider har disse selskaber til dato hyret tusindvis af advokater, pensionerede dommere og paralegals til opgaven.

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Konstruerer umulige retssager

En af de jurister, Business Insider har talt med, er voldgiftsdommeren Jessica Crutcher. Efter en almindelig arbejdsdag med at behandle tvister starter hun ifølge mediet en “nattevagt”, hvor hun via Mercor opfinder juridiske problemer, som AI-modeller endnu ikke kan løse — den ene uge en tvist om olie- og gashandel, den næste en asylsag. Hun tester derefter modellens svar og vurderer kvaliteten.

For Crutcher handler arbejdet mindre om lønnen og mere om at holde sig tæt på en teknologi, der er ved at forandre hendes branche. Ifølge Business Insider beskriver hun selv, at opgaven hjælper hende med at “forblive relevant”.

En anden case er jurist Harrison Margolin, der arbejdede i et stort advokatfirma med forbud mod at bruge AI på klientsager. Da mange kolleger afviste teknologien som en døgnflue, valgte han i stedet at begynde at træne modeller via Micro1, efter han havde set et opslag på LinkedIn. Ifølge Business Insider mener Margolin, at kollegernes tøven gav ham “mere tid til at komme foran”.

“Red teaming” og gyldne svar

Ifølge artiklen består en del af arbejdet i såkaldt “red teaming”, hvor juristerne konstruerer scenarier, der er så komplekse, at AI-modellerne fejler. Margolins sværeste opgave var angiveligt en grænseoverskridende fusion fyldt med interessekonflikter, hvor han udarbejdede falske juridiske dokumenter og en scoringsskala — men modellen blev ved med at blive sendt tilbage, fordi den ikke var udfordret nok.

Ifølge Bertie Vidgen, forsker hos Mercor, er juridisk ræsonnement langt sværere at lære en AI-model end for eksempel programmering. Mens computerkode kan verificeres direkte, ligger store dele af verdens juridiske viden ifølge Vidgen bag betalingsmure eller i fortrolige aftaler, og selv offentlige dokumenter forklarer sjældent, hvorfor advokater traf bestemte beslutninger. Det er her, de menneskelige eksperter kommer ind i billedet.

Margolin er ifølge Business Insider senere gået over til at skrive såkaldte “gyldne svar” — altså ideelle svar, som modellerne kan lære af, i stedet for at forsøge at snyde dem til at fejle. Isabel Yishu Yang, der er “special projects lead” hos Micro1, beskriver ifølge mediet arbejdet som at “gøre advokater til juraprofessorer”.

Op til 200 dollar i timen

Betalingen er ifølge Business Insider anstændig, men langt fra niveauet i de store amerikanske advokatfirmaer. Mercor annoncerer timesatser mellem 100 og 200 dollar for juridiske eksperter, mens Micro1 oplyser, at kompensationen varierer efter erfaringsniveau og opgavetype.

For investorer understreger historien, hvor stor en kapital der i disse år strømmer mod AI-startups, der forsøger at gøre for jurabranchen, hvad kodningsværktøjer som Cursor og Lovable har gjort for programmører. Software, der kan gennemgå kontrakter, søge i retspraksis og udføre andet rutinearbejde, truer med at ændre indtjeningsgrundlaget i en branche, der traditionelt har været en solid pengemaskine for advokatfirmaer.

Business Insider bemærker samtidig, at mere end en milliard mennesker nu månedligt bruger chatbots som ChatGPT og Claude til blandt andet juridiske spørgsmål om alt fra skilsmisser til lejestridigheder — hvilket øger presset på udviklerne bag for at levere så præcise svar som muligt, hvilket igen driver efterspørgslen efter jurister, der kan levere netop den professionelle vurdering, internettet ikke kan.