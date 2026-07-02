Ant Group går all-in på humanoide robotter med 12. investering på 18 måneder

Alibaba-nærstående Ant Group har ledet en investering på 500 mio. yuan i robotstartup'en Zeroth – det 12. robotselskab, Ant har skudt penge i siden 2025.

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Ant Group, der er tæt forbundet med Alibaba og driver betalingstjenesten Alipay, øger sin satsning på humanoide robotter markant. Selskabet har ledet en finansieringsrunde på 500 mio. yuan – omkring 73,6 mio. dollar – i den kinesiske robotstartup Zeroth, som selv annoncerede aftalen torsdag. Det skriver CNBC.

Ifølge en analyse fra CNBC baseret på data fra PitchBook er Zeroth den 12. virksomhed inden for humanoid-robotsektoren, som Ant Group har investeret i siden begyndelsen af 2025. Blandt de øvrige selskaber i porteføljen er robotproducenterne Galaxea og Unitree samt komponent- og softwareudviklerne Linkerbot, Hypershell og Genrobot AI.

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Fra betalinger til robotteknologi

Ant Groups indtog i robotbranchen kommer efter, at kinesiske myndigheder i 2020 stoppede selskabets planlagte børsnotering, som ellers var udset til at blive en af de største i verdenshistorien. Siden har Ant blandt andet lanceret en app inden for sundhedsydelser og udviklet sine egne AI-modeller, ifølge CNBC.

I slutningen af 2024 etablerede selskabet også et selvstændigt datterselskab under navnet RobbyAnt, som siden har udviklet sin egen robot. Desuden har Ant Group frigivet en udgave af Alipay, der er skræddersyet til brug sammen med AI-modeller og robotter – et område, som Zeroth ifølge CNBC har signaleret interesse for at samarbejde om.

Zeroth satser på ældrepleje og børneopdragelse

Ud over Ant Group deltog investorerne Monolith, Geely Capital, 37 Interactive Entertainment og Hua Capital i den seneste finansieringsrunde i Zeroth, som i alt har rejst 1 mia. yuan siden opstarten. Startup’en, der i Kina er registreret under navnet Suzhou JoyIn Intelligent Technology, blev grundlagt sent i 2024.

Selskabets grundlægger, Guo Renjie, har tidligere fortalt CNBC, at Zeroth følger en trinvis strategi for udrulningen af humanoide robotter til private hjem. Først kommer robotter til selskab for ældre og kæledyrspleje, dernæst produkter målrettet børns uddannelse. Guo har oplyst, at Zeroth i dag benytter chips fra Horizon Robotics i sine robotter, og at selskabet har lagt vægt på at samarbejde med partnere med erfaring fra blandt andet smartphone-chipindustrien.

Ifølge Zeroth har startup’en modtaget bestillinger på mere end 30.000 enheder, og omsætningen i første halvår af året er ifølge selskabet vokset med 600 procent i forhold til samme periode året før. Guo har desuden fortalt, at Zeroth planlægger at indlede salg i Nordamerika og Europa allerede til efteråret, når selskabet har fået styr på lokale compliance-krav.

Voksende konkurrence om robot-marked

Investeringen kommer på et tidspunkt, hvor interessen for humanoide robotter tager fart i Kina. Nvidia meddelte for nylig, at selskabet søger medarbejdere til flere robotteknologiske stillinger baseret i Beijing, Shanghai og Shenzhen, hvilket understreger den stigende internationale konkurrence om at udvikle næste generation af robotteknologi.

For danske investorer, der følger udviklingen inden for kinesisk teknologi og AI-drevet automatisering, illustrerer Ant Groups aggressive investeringstempo, hvordan store fintech- og techkoncerner i stigende grad ser robotteknologi som et centralt fremtidigt vækstområde – parallelt med den bredere AI-satsning, der allerede påvirker aktiemarkederne globalt.

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