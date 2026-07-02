Salling Group kræver ministerindgreb i emballagesag: Lovlydige betaler for andre

Danmarks største dagligvarekoncern advarer om, at virksomheder der følger emballagereglerne, risikerer at betale ekstra for konkurrenter uden for ordningen.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Salling Group opfordrer nu regeringen til at stramme kontrollen med det såkaldte producentansvar for emballage. Ifølge dagligvarekoncernen, der driver kæderne Netto, Føtex og Bilka, risikerer virksomheder, der lever op til reglerne, at ende med at betale for konkurrenter, som enten undlader at indberette deres emballagemængder eller helt undgår at deltage i ordningen. Det skriver Finans.

Kravet er rettet direkte mod den nye klima-, energi- og forsyningsminister, Samira Nawa (B), som ifølge Salling Group bør gribe ind over for det, koncernen betegner som manglende håndhævelse af producentansvaret.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Konkurrenceforvridning bekymrer branchen

Producentansvaret for emballage indebærer, at virksomheder, der sætter emballage på det danske marked, skal betale for indsamling og genanvendelse af den. Ordningen er indført for at sikre, at det er de virksomheder, der reelt bruger emballagen, som også bærer omkostningen ved at få den genbrugt eller bortskaffet korrekt.

Problemet opstår ifølge Salling Group, når nogle aktører enten indberetter for lidt emballage eller slet ikke er registreret i systemet. Konsekvensen er, at de virksomheder, der følger reglerne korrekt, kommer til at dække en større andel af de samlede omkostninger, fordi systemet er finansieret solidarisk mellem de deltagende virksomheder.

For en koncern som Salling Group, der håndterer betydelige mængder emballage gennem sine tre kæder, kan det ifølge selskabet betyde en reel millionregning, hvis kontrollen ikke skærpes.

Krav om skærpet kontrol til ny minister

Salling Group peger på, at ansvaret nu ligger hos Samira Nawa, som overtog posten som klima-, energi- og forsyningsminister. Koncernen mener, at der er behov for en mere effektiv håndhævelse, så alle aktører på markedet reelt bidrager efter deres faktiske emballageforbrug.

Sagen føjer sig til en bredere diskussion i detailbranchen om, hvordan grønne reguleringer administreres, og om de rammer ligeligt på tværs af konkurrenter. Emballageindustrien har i forvejen været under pres for at leve op til EU’s krav om øget genanvendelse og reduktion af emballageaffald.

Betydning for investorer

Selvom Salling Group ikke er børsnoteret, er sagen relevant for investorer med eksponering mod dagligvarehandel, emballageproducenter og genanvendelsesselskaber. En skærpet kontrol med producentansvaret kan påvirke omkostningsstrukturen for både detailkæder og leverandører, alt efter hvordan reglerne i sidste ende bliver håndhævet.

Sager om regulatorisk konkurrenceforvridning kan desuden føre til politiske indgreb, der på sigt ændrer vilkårene for hele emballage- og detailsektoren i Danmark. Det er derfor værd at følge, om ministeren reagerer på Salling Groups opfordring, og om det fører til konkrete lovændringer eller skærpet tilsyn.