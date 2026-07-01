Analytiker: Frygt for AI har gjort ServiceNow og Salesforce for billige

Softwaregiganterne ServiceNow og Salesforce har begge oplevet et pres på deres aktiekurser, drevet af investorernes bekymring for, at kunstig intelligens på sigt kan underminere deres forretningsmodeller. Men ifølge en analytiker fra investeringsbanken Guggenheim er den frygt blevet overdrevet, skriver MarketWatch.

Analytikeren peger på, at de to selskabers værdiansættelser nu er faldet til et niveau, hvor de fremstår som købsmuligheder, selv om den underliggende trussel fra AI-teknologi ifølge vurderingen er reel og ikke bør ignoreres. Ordvalget om en frygt for et decideret “Armageddon” for softwareselskaberne beskrives som en overreaktion fra markedets side.

Bekymring for AI-forstyrrelse har presset sektoren

Både ServiceNow og Salesforce opererer inden for virksomhedssoftware, herunder løsninger til kundehåndtering, workflow og digital drift. Sektoren har generelt været under pres, efter investorer har spekuleret i, om fremvoksende AI-værktøjer og nye AI-drevne konkurrenter kan gøre traditionelle software-abonnementer overflødige eller mindre værdifulde.

Denne bekymring har ifølge MarketWatch bidraget til, at aktierne i begge selskaber har handlet lavere, end deres historiske indtjening og vækstprofil ellers ville tilsige. Guggenheim-analytikeren mener dog, at markedet i sin nuværende prissætning har indregnet et for pessimistisk scenarie, hvor AI hurtigt og fuldstændigt fortrænger de etablerede softwareplatforme.

Reel risiko, men ikke i det omfang markedet frygter

Ifølge analytikeren er det ikke tale om, at AI-truslen mod selskaberne er grundløs. Der er tale om en reel strukturel udfordring, som ServiceNow og Salesforce skal navigere i de kommende år, i takt med at kunstig intelligens ændrer måden, virksomheder arbejder og investerer i software på.

Men vurderingen fra Guggenheim er, at begge selskaber har ressourcer, skala og kundeforhold, der gør dem i stand til at tilpasse sig og selv integrere AI i deres produkter, fremfor at blive udkonkurreret af den. Det er baggrunden for, at analytikeren nu betegner aktierne som købsværdige efter den seneste tids kursfald.

For danske investorer, der følger den amerikanske softwaresektor, er sagen et eksempel på den bredere debat om, hvordan AI-teknologi vil påvirke værdiansættelsen af etablerede tech-selskaber fremadrettet. Både ServiceNow og Salesforce er blandt de mest omtalte navne i den diskussion, i takt med at investorer forsøger at vurdere, hvilke selskaber der får gavn af AI, og hvilke der risikerer at blive udfordret af den.