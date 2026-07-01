Få aktier trak næsten hele Nasdaq-100’s fremgang i H1 2026

Den brede fremgang på det amerikanske aktiemarked i første halvår af 2026 har vist sig at være langt mere skrøbelig, end mange investorer måske har troet. Ifølge en analyse fra Jefferies, som MarketWatch omtaler, kom næsten samtlige af Nasdaq-100-indeksets kursgevinster i perioden fra blot ti selskaber. Det betyder, at det brede indeks reelt har været drevet af en meget snæver kreds af aktier, mens langt de fleste af de øvrige 90 selskaber i indekset kun har bidraget marginalt til den samlede fremgang.

Micron i førersædet

Ifølge Jefferies var det chipproducenten Micron, der bidrog mest til fremgangen. Selskabet stod alene for omkring 26 procent af Nasdaq-100’s samlede afkast i første halvår, samtidig med at det tegnede sig for 17 procent af hele S&P 500-indeksets stigning i perioden. Det gør Micron til en af de vigtigste enkeltaktier for udviklingen på det amerikanske aktiemarked i 2026 indtil videre.

Micron har i en periode nydt godt af den fortsatte interesse for halvlederselskaber, der er koblet til udbygningen af infrastruktur inden for kunstig intelligens. Efterspørgslen efter hukommelseschips og andre komponenter til AI-servere har løftet flere selskaber i branchen, og ifølge Jefferies’ opgørelse er Micron det klareste eksempel på, hvordan denne tendens har slået igennem på aktiekurserne.

Koncentration øger risikoen for investorer

At så stor en del af indeksernes fremgang stammer fra så få aktier, rejser spørgsmål om markedets robusthed. Når kursudviklingen i to af de mest fulgte amerikanske indeks i så høj grad hviler på en håndfuld selskaber, bliver det samlede marked mere sårbart over for tilbageslag i netop disse aktier. Skulle Micron eller andre af de ledende bidragydere opleve modvind, for eksempel i form af skuffende regnskaber eller ændrede udsigter for AI-relateret efterspørgsel, kan det få større betydning for de brede indeks, end det historisk har været tilfældet.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske teknologiaktier gennem indeksfonde eller ETF’er, understreger analysen fra Jefferies vigtigheden af at forstå, hvad der reelt driver afkastet i de indeks, man investerer i. En bred indeksinvestering kan i perioder med høj koncentration ligne en mere snæver satsning på enkelte sektorer eller selskaber, end navnet på indekset umiddelbart antyder.

Jefferies’ opgørelse føjer sig til en bredere diskussion blandt markedsdeltagere om, hvorvidt de seneste års stigninger på de amerikanske børser i for høj grad har været drevet af et fåtal af store, AI-relaterede selskaber. Selvom en sådan koncentration ikke i sig selv er noget nyt fænomen på de amerikanske markeder, peger tallene fra første halvår af 2026 på, at tendensen fortsat er udtalt, og at enkelte selskaber som Micron har haft en uforholdsmæssig stor indflydelse på den samlede kursudvikling.

Baseret på rapportering fra www.marketwatch.com. Se den oprindelige artikel.