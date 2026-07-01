BW ESS går i gang med byggeriet af Tysklands største batterianlæg på 1 GW

Energiselskabet BW ESS har igangsat byggeriet af, hvad selskabet betegner som Tysklands hidtil største batterianlæg til lagring af elektricitet. Anlægget opføres ved Klostermansfeld-transformatorstationen i delstaten Sachsen-Anhalt og skal have en kapacitet på 1 gigawatt (GW) med op til 5,7 gigawatt-timer (GWh) i lagerkapacitet. Det skriver fagmediet Power Technology, gengivet af Yahoo Finance.

Ifølge BW ESS vil batterisystemet, kendt som et BESS (Battery Energy Storage System), kunne forsyne omkring tre millioner tyske husstande med strøm i mindst fire timer. Dermed bliver projektet ikke blot det største af sin art i Tyskland, men også et af de største i Europa.

Strategisk placering tæt på elnettet

Anlægget ligger i regionen Mansfeld-Südharz og er placeret tæt på en af de centrale knudepunkter i det tyske transmissionsnet. Klostermansfeld-transformatorstationen har for nylig gennemgået en udvidelse, som skal styrke dens evne til at trække strøm fra distributionsnettet og transportere elektricitet via højspændingsledninger.

Placeringen skal ifølge selskabet bidrage til forsyningssikkerhed og stabilitet i elnettet, særligt i perioder med høj elefterspørgsel, hvor batterilagre kan udjævne belastningen på nettet.

Fuldt ejerskab efter investering i 2024

BW ESS foretog sin første investering i projektet i 2024 og overtog det fulde ejerskab tidligere i år. Zelos Energy Developments, som oprindeligt udviklede og solgte projektet, ventes at fortsætte med at bistå med lokale forhold, indtil byggeriet når et mere fremskredent stadie, hvilket forventes ved udgangen af 2026.

BW ESS står selv for driften af projektet som langsigtet ejer og operatør af anlægget.

Selskabets administrerende direktør, Roberto Jiménez, udtaler ifølge Power Technology: “At BW ESS, we are proud that our work in energy storage contributes directly to a resilient modern energy system. We have made a long-term commitment to help realise the potential of energy storage in Germany and Klostermansfeld BESS will be our first German asset to enter construction.”

Lokal opbakning til byggeriet

Borgmesteren i Klostermansfeld, Frank Ochsner, kalder byggestarten en vigtig dag for lokalsamfundet, da den officielt markerer placeringen af Tysklands største batterianlæg. Ifølge borgmesteren vil både lokalsamfundet og den regionale økonomi have gavn af investeringen samt operatørens engagement, både finansielt og fagligt.

BW ESS har tidligere på året også indledt et samarbejde med den franske energikoncern EDF om første fase af et batterianlæg på 350 megawatt og 1,24 GWh i Hams Hall i Warwickshire i Storbritannien. Projekterne understreger, hvordan batterilagring i stigende grad ses som en central brik i udbygningen af vedvarende energi i Europa, hvor investorer med fokus på den grønne omstilling følger udviklingen tæt.