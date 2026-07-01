Italienske Orsero køber sig ind i USA med opkøb af Trucco-gruppen

Den italienske frugt- og grøntgigant Orsero tager springet til det amerikanske marked. Selskabet, der er noteret i Milano, har erhvervet en aktiepost på 45 procent i importvirksomheden Trucco Holdings for i alt 46 mio. dollar, fremgår det af en børsmeddelelse.

Trucco Holdings ejer det amerikanske selskab Trucco Inc. med hjemsted i New Jersey samt logistikvirksomheden TruFresh Logistics. Orsero har desuden en option til at hæve sin ejerandel med yderligere 15 procent fra 2029.

Aftale om yderligere opkøb er på vej

Ud over investeringen i Trucco Holdings har Orsero indgået en aftale om at overtage 46 procent af den tilknyttede virksomhed AJ Trucco Inc. Denne del af handlen afventer godkendelse fra myndighederne og forventes afsluttet inden årets udgang.

Investeringen sker på et såkaldt gældfrit og likvidfrit grundlag, oplyser Orsero i børsmeddelelsen. Trucco-gruppen består samlet af tre operative selskaber: AJ Trucco Inc., Trucco Inc. og TruFresh Logistics LLC, hvor de to sidstnævnte kontrolleres af Trucco Holdings.

AJ Trucco Inc. sælger frisk frugt og grønt til detailhandlen gennem en salgsstand i Hunts Point Produce Market i Bronx, mens Trucco Inc. driver et 18.000 kvadratmeter stort lager i Vineland, New Jersey. TruFresh står for forarbejdning, emballering og logistik for både Trucco og eksterne kunder fra samme lokation.

Ledelsen kalder aftalen et vendepunkt

Orseros vicebestyrelsesformand og administrerende direktør, Raffaella Orsero, sammen med medadministrerende direktør Matteo Colombini, er begge indtrådt i Truccos bestyrelse med øjeblikkelig virkning.

I en fælles udtalelse kaldte de to ledere skridtet for en “transformative milestone” og fremhævede, at det vil spille en central rolle i selskabets fremtidige vækst. De tilføjede, at aftalen vil give koncernen “et globalt perspektiv og eksponering mod et unikt marked med hensyn til købekraft og forbrugertendenser”.

Trucco Holdings’ ejer og administrerende direktør, Nick Pacia, beholder sin ejermajoritet og fortsætter som bestyrelsesformand og topchef i mindst seks år fremover. Ifølge Pacia kan Trucco og Orsero sammen styrke deres fælles ambition om at levere fødevarer af høj kvalitet gennem effektive indkøbs- og distributionsnetværk.

Global tilstedeværelse skal udvides

Orsero er i forvejen til stede i Italien, Frankrig, Spanien, Portugal, Grækenland, Mexico, Costa Rica og Colombia, både som producent og distributør. Koncernen handler blandt andet med bananer, ananas, æbler, meloner og pærer.

Trucco-gruppen er specialiseret i import og markedsføring af friske varer som kiwifrugt, blåbær, citrusfrugter, hvidløg og tørret frugt under brandene KiwiStar, TruStar og Fresco. Ifølge oplysningerne genererede virksomheden en omsætning på omkring 250 mio. dollar sidste år.

Orsero rapporterede i 2025 en nettoomsætning på 1,7 mia. euro, svarende til en fremgang på 8,2 procent i forhold til året før. Det justerede EBITDA-resultat steg 3,8 procent til 86,9 mio. euro, mens det justerede nettoresultat voksede 4,7 procent til 33 mio. euro.

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