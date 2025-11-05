Danske kort trækker omsætningen ned i 3. kvartal – fremgang i udenlandske betalingskort

Danmarks Nationalbank har offentliggjort nye tal, der viser et fald i det samlede betalingskortforbrug i Danmark i tredje kvartal 2025. Omsætningen faldt med 4 mia. kr. fra andet til tredje kvartal, svarende til et fald på 2,2 procent. Udviklingen afspejler de sæsonmæssige bevægelser i sommermånederne, hvor danskernes udenlandsrejser reducerer brugen af danske betalingskort i hjemlandet, mens turisternes forbrug i Danmark stiger.

Sommermånederne trækker dansk kortforbrug ned

Ifølge Danmarks Nationalbank faldt omsætningen fra danske betalingskort i Danmark med 7,2 mia. kr. fra andet til tredje kvartal 2025. Samtidig steg omsætningen fra udenlandske betalingskort med 3,3 mia. kr. i samme periode.

Denne udvikling er typisk for sommeren, hvor danskere handler mindre hjemme, mens besøgende turister øger aktiviteten. Det betyder, at omsætningen fra danske og udenlandske kort bevæger sig i modsat retning.

Grafik: Danmarks Nationalbank / Statistikbanken

I alt udgjorde udenlandske betalingskort 11 procent af den samlede kortomsætning i Danmark i tredje kvartal 2025 – det samme niveau som året før. Ifølge Nationalbanken toppede omsætningen fra udenlandske kort netop i dette kvartal, hvilket understøtter den betydelige turistaktivitet i sommerperioden.

Tyske turister står for den største andel

Som supplement til de kvartalsvise betalingsstatistikker indsamler Nationalbanken daglige data for korttransaktioner i Danmark. Disse data giver et mere detaljeret billede af, hvilke lande der bidrager mest til den samlede udenlandske kortomsætning.

I tredje kvartal 2025 stod fem lande for mere end halvdelen af den samlede omsætning fra udenlandske kort. Tyskland alene tegnede sig for 23 procent, mens Sverige, Norge, USA og Storbritannien også bidrog markant. De samme fem lande stod desuden for størstedelen af stigningen i udenlandsk kortforbrug fra andet til tredje kvartal.

Grafik: Danmarks Nationalbank / Statistikbanken

Tallene omfatter både køb i fysiske butikker og onlinehandel, men udelukker kontantudtag.

Statistik og kontakt

Oplysningerne stammer fra Danmarks Nationalbank, offentliggjort den 3. november 2025 i publikationen Statistical News – Payments.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til økonom Sarah Kirstine Maurer (skma@nationalbanken.dk) eller teamleder Rasmus Kofoed Mandsberg (rkm@nationalbanken.dk).

Hele datasættet kan findes i StatBank Danmark under betalingsstatistik.