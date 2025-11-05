Bitcoin falder under 100.000 USD – rekordlang amerikansk regeringslukning dæmper likviditeten

Kraftigt kursfald efter 36 dages regeringslukning i USA

Bitcoin faldt tirsdag under 100.000 dollar, et dyk på over 6 % på blot én handelsdag. Kryptovalutaen ligger nu omkring 20 % under sit oktoberniveau, hvor den kortvarigt nåede over 126.000 dollar. Det skriver blandt andre Yahoo Finance og Cryptopolitan.

Ifølge data fra Fundstrat skyldes nedturen en kombination af stigende salgspres fra store investorer – såkaldte “whales” – og bekymring over den igangværende amerikanske regeringslukning, som nu har varet 36 dage og dermed er den længste i landets historie.

“Whales” sælger ud, mens detailinteressen aftager

Sean Farrell, leder af digital strategi hos Fundstrat, forklarede mandag, at store beholdere af bitcoin i de seneste uger har flyttet milliarder af dollars fra private wallets til børser – typisk et tegn på salg.

Compass Point-analytiker Ed Engel vurderer, at over én million bitcoin er blevet solgt af langsigtede ejere siden slutningen af juni. Han bemærker, at det ikke er usædvanligt, at langsigtede investorer sælger i et bull-marked, men at købsinteressen fra detailinvestorer denne gang er betydeligt lavere end i tidligere cyklusser.

Samtidig er tilstrømningen til bitcoin-ETF’er aftaget, hvilket svækker markedets støtte. “Vi ser mulig støtte omkring 95.000 dollar, men der mangler kortsigtede katalysatorer,” sagde Engel i en note tirsdag. Han tilføjede, at den normalt stærke oktober (“Uptober”) i år udeblev for første gang siden 2018, hvor markedet efterfølgende faldt 37 % i november.

Langvarig regeringslukning presser likviditeten

Ifølge Reuters og Yahoo Finance har regeringslukningen i USA nu rundet 36 dage, efter endnu et forsøg på at vedtage en midlertidig finansieringsaftale mislykkedes i Senatet. Det er den 14. afstemning, der ikke har ført til resultat.

Lukningen betyder, at midler fra det amerikanske finansministeriums hovedkonto – Treasury General Account (TGA) – står stille. Det hæmmer likviditeten i det finansielle system og forsinker de planlagte offentlige udgifter.

Farrell vurderer, at den manglende aktivitet fra TGA “udsætter de forventede likviditetseffekter, der ellers skulle have understøttet risikoaktiver frem mod årets udgang”. Han tilføjer, at et ophør af regeringslukningen sandsynligvis vil give et kortsigtet løft til kryptomarkedet. Fundstrat fastholder sit årsslutmål for bitcoin i intervallet 150.000-200.000 dollar.

Svaghedstegn i de amerikanske aktiemarkeder

Den bredere aktiemarkedssentiment i USA viser også tegn på træthed. Over 30 % af selskaberne i S&P 500 handles mere end 20 % under deres 52-ugers top, mens 6,5 % ramte nye bundnoteringer tirsdag, rapporterer CNBC.

Investeringsrådgiver Josh Brown udtalte på kanalen, at markedet reelt befinder sig midt i en bred korrektion, selvom de store indeks endnu ikke afspejler det fuldt ud. “Vi gennemgår en sund korrektion, som renser markedet for overdreven optimisme,” sagde han.

Global usikkerhed rammer også kryptomarkedet

De svækkede amerikanske vækstindikatorer, herunder otte måneders sammenhængende tilbagegang i industriproduktionen, samt Federal Reserves forsigtige signaler om rentenedsættelser, har øget usikkerheden blandt investorer.

Selvom bitcoin fortsat handles langt over niveauerne fra tidligere år, peger udviklingen på, at kryptomarkedet nu bevæger sig mere i takt med de traditionelle finansmarkeder, hvor strammere likviditet og politisk usikkerhed påvirker risikovilligheden.