Finanstilsynet udsteder stribe af påbud til Lunar Bank efter hvidvaskinspektion

Den digitale bank Lunar Bank A/S har fået en række alvorlige påbud og en påtale fra Finanstilsynet. Det sker efter en inspektion i januar 2025, hvor tilsynet fandt væsentlige mangler i bankens håndtering af hvidvaskrisici – særligt omkring produktet “Moonrise”.

Tilsynets vigtigste reaktioner

Høj Risiko: Tilsynet vurderer bankens iboende risiko for hvidvask som høj pga. dens 100% digitale setup og Moonrise-produktet.

Tilsynet vurderer bankens iboende risiko for hvidvask som høj pga. dens 100% digitale setup og Moonrise-produktet. Strategisk svigt: Bankens hvidvaskpolitik håndterer ikke risiciene ved Moonrise tilstrækkeligt.

Bankens hvidvaskpolitik håndterer ikke risiciene ved Moonrise tilstrækkeligt. Kontrolmangler: Medarbejdere har selv kunnet udvælge alarmer til behandling uden systematisk overvågning.

Medarbejdere har selv kunnet udvælge alarmer til behandling uden systematisk overvågning. Alvorlig påtale: Banken orienterede ikke tilsynet om kendte udfordringer før inspektionen.

Moonrise-produktet under luppen

Finanstilsynet var i januar 2025 på inspektion i Lunar Bank for at undersøge hvidvaskområdet. Fokus var især på Moonrise, en API-løsning der muliggør straksoverførsler på tværs af Skandinavien for tredjeparter.

Konklusionen er klar: Bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Det skyldes blandt andet, at mange kunder ikke benytter Lunar som deres primære bank, hvilket svækker overblikket over transaktioner og midlernes oprindelse.

Påbud om bedre kontrol og overvågning

Lunar Bank har modtaget påbud på flere områder. Banken skal revidere sin hvidvaskpolitik for Moonrise, så den indeholder principielle beslutninger om risikostyring. Desuden mangler der skriftlige forretningsgange for, hvordan banken afvikler mistænkelige kundeforhold.

Et af de mest kritiske punkter er den interne kontrol. Tilsynet vurderer, at det nuværende system giver medarbejdere for frie tøjler til selv at udvælge alarmer til gennemgang, hvilket skaber risiko for fejlbehandling. Lunar skal nu sikre systematiske og dokumenterede kontroller med passende hyppighed.

Utilstrækkelig overvågning og manglende rettidighed

Tilsynet kritiserer også bankens manuelle overvågning af Moonrise-kunder, som kun skete kvartalsvist. Det vurderes at være utilstrækkeligt til at sikre rettidig underretning af mistænkelige transaktioner til Hvidvasksekretariatet. Samtidig har banken ikke i høj nok grad sikret sig, at kundernes forventede aktiviteter stemmer overens med virkeligheden.

Påtale for tilbageholdelse af information

Udover de mange påbud har Lunar Bank modtaget en påtale. Banken havde selv konstateret væsentlige udfordringer med sin overvågning, men undlod at orientere Finanstilsynet om dette af egen drift før inspektionen. Tilsynet ser med alvor på dette, da det er afgørende for deres risikobaserede tilsyn, at væsentlige oplysninger gives hurtigst muligt.