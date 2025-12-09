Dansk ejendomsmarked står over for et stærkt 2026: Boligbyrden er faldet, og international kapital strømmer til

Analyse fra Colliers forudser en markant stigning i transaktionsaktiviteten på det danske investeringsejendomsmarked i 2026, drevet af en robust dansk økonomi, forventede skattelettelser og en overraskende positiv udvikling i den europæiske vækst. Ifølge Colliers vil lejepriserne i boligmarkedet fortsætte opad, mens pladsen i danskernes økonomi til at betale højere huslejer stadig er intakt.

København, 9. december 2025 – Selvom markedet for investeringsejendomme i de senere år har været præget af uforudsigelighed, spår Colliers i en ny analyse for 2026, at optimismen vil vende tilbage og momentummet fra 2025 accelerere.

“I år har vi fravalgt de vilde forudsigelser – og vælger at spå med en blanding af overbevisning og håb,” udtaler Peter Winther, Executive Director og Partner hos Colliers.

Forbrugsstigning og faldende boligbyrde driver lejepriser

Colliers forudser, at den danske økonomi får et godt år, især som følge af politiske tiltag. Reduktionen af elafgiften med 99%, fjernelsen af punktafgifter og lempelsen af topskatten vil sammen med en fortsat stærk beskæftigelsesudvikling øge forbruget.

Denne øgede disponible indkomst betyder, at lejepriserne på boligmarkedet forventes at fortsætte opad. Selvom lejepriserne er steget, er boligbyrden i København for primærmarkedet faldet fra 43% i 2021 til 37% i 2025. Dette indikerer, at danskerne stadig har plads i økonomien til at betale højere huslejer, især da de disponible indkomster forventes at stige pænt i 2026 som følge af skattelettelser.

Samtidig forventes boligudbuddet i hovedstadsområdet ikke at stige markant foreløbig, da antallet af byggetilladelser og nybyggeri i 2025 har ligget på et lavt niveau.

Stigende transaktionsaktivitet og international fokus

Efter et par svage transaktionsår forventes transaktionsaktiviteten på markedet at stige yderligere i 2026, efter en vækst på mere end 40% i 2025 sammenlignet med 2024.

Flere forhold begrunder den forventede stigning:

Tunge investorer er tilbage: Først på det allerseneste har nogle af de tungeste danske og internationale core-investorer genoptaget opkøb, og en øget efterspørgsel forventes især fra international kapital.

Først på det allerseneste har nogle af de tungeste danske og internationale core-investorer genoptaget opkøb, og en øget efterspørgsel forventes især fra international kapital. Kontor og retail: Spådommene om en markant øget strukturel tomgang som følge af hjemmearbejde og e-handel er fejet af banen, og der registreres stigende interesse for kontor- og detailsegmenterne.

Spådommene om en markant øget strukturel tomgang som følge af hjemmearbejde og e-handel er fejet af banen, og der registreres stigende interesse for kontor- og detailsegmenterne. Turnkey-salg: Der forventes at blive igangsat mange flere boligprojekter, og aktiviteten inden for turnkey-salg af boligprojekter forventes at stige massivt.

“Al erfaring viser, at transaktionerne løber hurtigere og lettere i et opadgående marked. Det er psykologisk nemmere at træffe købsbeslutninger, når der er et generelt positivt market sentiment,” forklarer Peter Winther.

Danmark er blevet global topdestination

Ifølge Colliers er Danmark for alvor blevet en attraktiv destination for ejendomsinvesteringer. Dette understreges af, at Danmark i 1. halvår 2025 var helt oppe som nummer 12 på listen over de markeder globalt, der tiltrækker mest international kapital.

Dette er ikke et forbigående fænomen. De danske rammebetingelser er attraktive med en sund økonomi og lave renter. Især det danske realkreditsystem fremhæves som en “ekstremt konkurrencekraftig finansieringsmodel”.