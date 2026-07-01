Op til 150 britiske butikker under tidligere WHSmith lukker efter redningsplan

En britisk domstol har godkendt en omfattende redningsplan for TG Jones, det selskab der overtog WHSmith’s tidligere højstræde-butikker. Op til 150 af de nuværende 451 butikker skal lukke, mens de fleste af de øvrige får kraftige lejenedsættelser, skriver BBC.

Kæden beskæftiger i dag omkring 4.700 medarbejdere. Ejeren, kapitalfonden Modella Capital, overtog butikkerne fra WHSmith sidste år og skiftede navn til TG Jones. WHSmith fastholdt selv sine rejsebutikker i lufthavne og togstationer samt rettighederne til det oprindelige varemærke.

Selskabet var tæt på insolvens

Ifølge BBC hørte High Court i denne uge, at TG Jones stod over for et likviditetsunderskud på næsten 8 millioner pund inden udgangen af ugen, hvis redningsplanen ikke blev godkendt. Uden en lån på 10 millioner pund fra Modella og en udskydelse af forpligtelser, herunder en stor skattegæld til den britiske skattemyndighed HMRC, ville selskabet have været løbet tør for likviditet allerede i april.

Selskabets advokat, Tom Smith KC, beskrev virksomheden som “highly distressed” og sagde, at den lige nu “kører på tomgang”, citeret af BBC.

Lejere landlords og leverandører tager tabet

Planen indebærer, at omkring 120 udlejere ikke får betalt husleje i op til tre år, mens huslejen på hundredvis af andre butikker sættes ned med mellem 15 og 75 procent. Modella oplyser, at en del af de opsparede midler skal geninvesteres i butikkerne som en del af turnaround-strategien, skriver BBC.

Modella peger på flere år med underinvestering fra kædens tidligere ejer som en af årsagerne til de vigende salg, men henviser også til “udfordrende detailhandelsforhold” samt tabet af retten til WHSmith-navnet som en belastning for de aktuelle resultater.

Ejendomsselskabet British Land havde ledet en betydelig modstand mod planen og kaldte den ifølge BBC “fundamentally unfair”. Modella tilføjede efterfølgende en række indrømmelser, som fik British Land til at trække sin indsigelse tilbage. Også mange af selskabets leverandører tager et stort økonomisk tab som følge af restruktureringen.

Dommer: Den mindste af to onder

Ifølge planen ender TG Jones med 302 butikker, afhængigt af hvor mange udlejere der vælger at opsige lejemålet i stedet for at acceptere lavere husleje frem for de resterende butikker, skriver BBC.

Dommeren, Mr Justice Hildyard, skulle afgøre, om restruktureringen var rimelig, altså om kreditorerne ville stå bedre under planen end ved en konkursbehandling. I sin domsafgørelse kaldte han planen “kompleks i sine vilkår og vidtrækkende i sin effekt”, og udtalte, at han havde været mest bekymret for de økonomiske konsekvenser for udlejerne, men lod sig overbevise om, at redningsplanen “objektivt set er den mindste af to onder” som følge af selskabets “handelsmæssige fejltagelser og finansielle vanskeligheder”.

TG Jones’ administrerende direktør, Alex Willson, hilste rettens godkendelse velkommen og udtalte ifølge BBC: “This decision allows us to move ahead with our turnaround strategy.” Han tilføjede, at planen beskytter kernen af butiksnettet og gør TG Jones til en stærkere og mere holdbar forretning, samt udtrykte taknemmelighed over for medarbejdere, samarbejdspartnere og interessenter for deres konstruktive engagement i processen, herunder Modella Capital for dets fortsatte finansielle opbakning.