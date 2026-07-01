Palantir lancerer manifest om “AI-suverænitet” og advarer mod overforbrug af AI-tokens

Dataanalyse- og softwareselskabet Palantir Technologies har delt et ni-punkts manifest på X, hvor virksomheden slår fast, at institutioner bør holde deres data og AI-modeller internt frem for at overlade dem til eksterne udbydere. Det skriver Business Insider.

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Opslaget, der blev delt tirsdag, kredser om begrebet “AI sovereignty” – altså at virksomheder selv skal eje og kontrollere deres data samt de AI-modeller, de bygger på. Ifølge Palantir er dette afgørende for, hvem der i sidste ende sidder på den fremtidige værdiskabelse.

Advarsel mod “tokenmaxxing”

Et centralt element i manifestet er kritikken af det, Palantir kalder “tokenmaxxing” – praksissen med at bruge så mange AI-tokens som overhovedet muligt. Selskabet beskriver denne adfærd som skabende en følelse af falsk fremskridt, fordi den belønner brugsvolumen frem for reel værdiskabelse.

Palantir peger desuden på, at kontrol over de såkaldte “weights” – altså den tekniske kerne i en AI-model, der indeholder virksomhedens oparbejdede viden – er lige så vigtig som kontrol over selve dataene. Overlader man denne kontrol til andre, overføres ifølge selskabet også dele af virksomhedens konkurrencefordel til den eksterne part.

Karp har tidligere kritiseret AI-branchen

Palantirs topchef Alex Karp har gentagne gange stillet sig kritisk over for de store, toneangivende AI-laboratorier. Tidligere i juni sagde han i et interview med CNBC, at disse selskaber “ikke forstår, hvor uelskede de er,” og at deres produkter “ikke rent faktisk fungerer på den måde, kunderne forventer.”

Manifestet lægger sig i forlængelse af den linje og opfordrer virksomheder og institutioner til at basere deres tekniske beslutninger på ekspertise og dokumenteret historik frem for politik eller populære holdninger. Ifølge Palantir bør man lytte til de aktører, der rent faktisk har leveret resultater, snarere end dem, der taler mest overbevisende.

Relevant for investorer i AI-sektoren

For investorer med eksponering mod Palantir-aktien og den bredere AI-sektor understreger opslaget selskabets strategiske positionering: Palantir sælger netop løsninger, der giver kunder mulighed for at beholde data og modeller internt, hvilket adskiller sig fra flere konkurrenters cloud-baserede AI-tilbud. Debatten om, hvorvidt massivt AI-forbrug reelt skaber værdi, eller om det blot er “false progress”, som Palantir formulerer det, er samtidig blevet et centralt tema for markedet, i takt med at investorer forsøger at vurdere, hvilke AI-satsninger der reelt tjener sig hjem.

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