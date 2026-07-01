Trump tjente over 9,7 mia. kr. på krypto i 2025 ifølge finansiel opgørelse

Donald Trump tjente over 1,4 mia. dollar – svarende til godt 9,7 mia. kr. – på forretninger relateret til kryptovaluta sidste år. Det fremgår af den amerikanske præsidents lovpligtige finansielle offentliggørelse for 2025, skriver BBC.

Oplysningerne stammer fra et omfattende dokument på 927 sider, hvor Trump blandt andet opgør millioner af dollar i royalties fra en enhed ved navn Celebration Coins. Enheden menes at stå bag $TRUMP-mønten, en såkaldt meme coin, som ifølge BBC har oplevet et markant kursfald, siden Trump lancerede den.

Indtægter fra sønnernes kryptoselskab

Ud over indtægterne fra Celebration Coins fremgår det af opgørelsen, at Trump også har haft indkomst fra World Liberty Financial. Selskabet er et kryptofirma, som ifølge BBC er grundlagt af Trumps egne sønner sammen med børnene af hans særlige udsending, Steve Witkoff.

Kombinationen af de to indtægtskilder tegner et billede af, hvordan Trump-familiens engagement i kryptobranchen er blevet en betydelig økonomisk faktor, mens han samtidig sidder i Det Hvide Hus.

Det Hvide Hus afviser interessekonflikt

Det Hvide Hus har afvist, at Trump skulle tjene penge på sin position som præsident. Trump selv udtalte onsdag, at han ikke blander sig i sine private finansielle forhold, og at det generelt går alle godt økonomisk i lyset af de stigende aktiemarkeder, ifølge BBC.

Sagen føjer sig til en række tidligere spørgsmål om potentielle interessekonflikter mellem Trumps forretningsimperium og hans embede som USA’s præsident. Kryptovalutaer har generelt fyldt meget i debatten om, hvordan politikere og embedsmænd kan drage privat fordel af beslægtede aktiviteter, mens de sidder på magten.

Relevant for investorer i kryptosektoren

For investorer, der følger kryptomarkedet, er sagen interessant, fordi den illustrerer, hvordan meme coins og lignende digitale aktiver kan generere store summer for stiftere og bagmænd, selv når den underliggende mønt taber værdi for almindelige investorer. $TRUMP-mønten er ifølge BBC faldet markant siden lanceringen, hvilket understreger den høje risiko forbundet med denne type spekulative aktiver.

Sagen kan også få politisk betydning i USA, hvor debatten om regulering af kryptovaluta og gennemsigtighed omkring politikeres personlige økonomi længe har været et varmt emne.