Michael Burry shorter Caterpillar for første gang efter kursfordobling i AI-rally

Investoren Michael Burry, der er kendt for at forudsige finanskrisen i 2008, har for første gang nogensinde taget en short-position i entreprenørmaskingiganten Caterpillar. Det oplyser han ifølge CNBC i et opslag på sin Substack-blog tirsdag.

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Burry skriver, at han har shortet Caterpillar-aktien til en kurs på 1.060,98 dollar. Han mener, at selskabet er blevet et af de mest overvurderede AI-relaterede navne på markedet, efter at aktien er blevet en yndet proxy for den globale opbygning af AI-infrastruktur.

Aktien er næsten fordoblet i 2026

Caterpillar-aktien har ifølge CNBC leveret en stigning på 86 procent i første halvår af 2026 og er dermed en af de bedst performende aktier i S&P 500-indekset. Fremgangen skyldes blandt andet, at investorer er begyndt at se selskabet som en gearet spiller på den globale udbygning af datacentre og infrastruktur til kunstig intelligens.

"Caterpillar jumped out at me," skriver Burry ifølge CNBC. "I have never shorted Caterpillar. It has always done great for me on the long side in the past."

Burry henviser til, at Caterpillars kurs/omsætning-forhold ifølge et diagram, han selv har delt, er steget til det højeste niveau i mindst tre årtier, samtidig med at aktien har sat rekord.

Flere short-positioner mod AI-rallyet

Caterpillar er ikke den eneste aktie, Burry har vendt sig imod. Han har ifølge CNBC samtidig åbnet nye bearish positioner i Nvidia, Applied Materials og Tesla samt i ETF’en iShares Semiconductor ETF (SOXX), som følger den amerikanske halvlederindustri bredt.

Ifølge Burry handler det amerikanske halvlederindeks Philadelphia Semiconductor Index omkring 65 procent over sit 200-dages glidende gennemsnit. Han fremhæver, at et lignende niveau kun er set én gang tidligere – under it-boblen i år 2000.

Investoren peger desuden på store investeringer meldt ud fra Sydkorea som en direkte udløser for den seneste optur i AI-aktierne. "The proximate cause of today’s rally is big spending announced out of Korea. Well, I see that as the beginning of the end," siger Burry ifølge CNBC. "It is only a matter of time now," tilføjer han.

Blandede vurderinger af Caterpillar

Burrys advarsel kommer, mens flere Wall Street-analytikere fortsat er positive over for Caterpillar. Ifølge CNBC har analytiker Rob Wertheimer fra Melius peget på, at selskabet står stærkt placeret grundet øget indenlandsk fabriksproduktion i USA.

Det tegner et billede af et marked, hvor bulls og bears i høj grad er uenige om, hvorvidt AI-drevne kursstigninger i industri- og halvlederaktier er berettigede eller tegn på en boble, der nærmer sig sit toppunkt.

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