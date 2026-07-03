Alibaba vil angiveligt forbyde ansatte at bruge Anthropics AI-kodeværktøj

Ifølge en kilde er den kinesiske techgigant Alibaba i færd med at forbyde medarbejdere at bruge Anthropics AI-kodeassistent, skriver Investing.com.

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Den kinesiske teknologigigant Alibaba er ved at indføre et internt forbud mod, at medarbejdere bruger det amerikanske AI-selskab Anthropics kodeværktøj. Det skriver Investing.com med henvisning til en kilde med kendskab til sagen.

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Ifølge kilden vil Alibaba fremover ikke tillade, at ansatte anvender Anthropics coding-assistent i deres daglige arbejde. Det er endnu uklart, hvornår forbuddet træder i kraft, eller hvor bredt det vil blive håndhævet i koncernen.

En brik i den skærpede AI-rivalisering

Nyheden kommer i en periode, hvor konkurrencen mellem amerikanske og kinesiske AI-udviklere er tiltaget markant. Anthropic, der står bag chatbotten Claude og en række udviklerværktøjer til programmering, er en af de mest fremtrædende amerikanske aktører inden for generativ AI og har de seneste år tiltrukket sig stor opmærksomhed fra både techindustrien og investorer.

Alibaba har på sin side investeret massivt i udviklingen af egne AI-modeller, blandt andet gennem sin Qwen-familie af sprogmodeller, som selskabet promoverer som et konkurrencedygtigt alternativ til vestlige løsninger. Et internt forbud mod at bruge en amerikansk konkurrents værktøjer kan ses som endnu et tegn på, at kinesiske techselskaber i stigende grad forsøger at gøre sig uafhængige af udenlandsk AI-teknologi.

Geopolitik smitter af på teknologisektoren

Sagen føjer sig til en længere række eksempler på, hvordan den teknologiske rivalisering mellem USA og Kina påvirker, hvilke værktøjer og platforme selskaber på hver side vælger at benytte eller undgå. Tidligere har flere amerikanske og kinesiske virksomheder indført begrænsninger på brugen af hinandens software af hensyn til datasikkerhed, forretningshemmeligheder og politisk følsomhed.

For investorer understreger episoden, hvordan det geopolitiske klima fortsat udgør en risikofaktor for globale teknologiselskaber med eksponering mod både det amerikanske og kinesiske marked. Alibaba er som en af Kinas største teknologikoncerner en central spiller i landets AI-strategi, mens Anthropic er blandt de mest omtalte private AI-selskaber i USA, understøttet af store investeringer fra blandt andre Amazon og Google.

Hverken Alibaba eller Anthropic har ifølge Investing.com bekræftet oplysningerne offentligt, og det er uklart, om der kommer en officiel udmelding fra en af parterne.

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