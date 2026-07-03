Goldman Sachs-økonom: AI vil fortrænge 15 mio. amerikanske job

Goldman Sachs' Joseph Briggs venter, at AI fortrænger 9 pct. af den amerikanske arbejdsstyrke, men tror nye job vil opveje tabet over tid.

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Kunstig intelligens vil fortrænge omkring 15 millioner amerikanske arbejdere fra deres nuværende job. Det vurderer Joseph Briggs, der leder den globale økonomiafdeling hos Goldman Sachs Research, ifølge Business Insider.

I en episode af bankens podcast “Exchanges” sagde Briggs, at han forventer, at cirka 9 procent af den amerikanske arbejdsstyrke bliver fortrængt, efterhånden som AI vinder indpas i økonomien. Han sammenlignede omfanget med den teknologidrevne omvæltning i slutningen af 1990’erne og begyndelsen af 2000’erne.

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“9 procent af arbejdstagerne, der bliver fortrængt af AI, svarer til 15 millioner arbejdstagere,” sagde Briggs ifølge Business Insider. De ramte medarbejdere vil ifølge økonomen være nødt til at forlade deres nuværende stillinger og finde nye job.

Effekten er allerede synlig i flere brancher

I sektorer, hvor AI-værktøjer allerede bruges aktivt — herunder teknologibranchen, managementkonsulentbranchen og grafisk design — vurderer Briggs, at teknologien trækker mellem 10.000 og 15.000 job ud af den månedlige beskæftigelsesvækst, skriver Business Insider.

Briggs afviser dog opfattelsen, som flere techledere har fremført, om at de tabte job forsvinder permanent. Ifølge ham fokuserer den fortælling ensidigt på de job, der forsvinder, uden at tage højde for de nye stillinger, der opstår.

Han peger på, at cirka 85 procent af jobvæksten gennem de seneste 80 år har været drevet af teknologisk skabelse af helt nye stillinger. Det amerikanske arbejdsmarked skaber desuden løbende omkring 30 millioner job om året, mens omkring 29 millioner job forsvinder i samme periode. Selv en beskeden stigning på 5 procent i tempoet for jobskabelse ville ifølge Briggs være nok til at absorbere de arbejdere, som AI fortrænger.

MIT-forsker: Udviklingen går langsommere end frygtet

Ikke alle deler Briggs’ optimisme om et hurtigt tilbagevendende arbejdsmarked. Neil Thompson fra MIT, som også deltog i podcasten, argumenterer for, at den praktiske udbredelse af AI vil gå langsommere, end teknologiens hastigt forbedrede evner ellers antyder, ifølge Business Insider.

Ifølge Thompson kræver reel udbredelse mere end blot teknisk kapacitet. Systemerne skal have adgang til de rette data — hvilket er vanskeligt i eksempelvis sundhedssektoren på grund af databeskyttelsesregler — og de skal være billige nok til, at det kan betale sig at anvende dem i praksis.

Thompson understreger, at de fleste job snarere vil blive delvist automatiseret end helt afskaffet. Han sammenligner udviklingen med, hvordan GPS erstattede taxichaufførers ekspertviden om bygaders ruter: Lønningerne faldt, men antallet af chauffører steg markant. Ifølge Thompson bør AI derfor betragtes som en “stigende tidevandsbølge”, som arbejdstagerne kan se komme og tilpasse sig til — ikke en “brydende bølge”, der fejer dem væk.

Køligere jobmarked lige nu

Udmeldingen kommer, mens det amerikanske arbejdsmarked i forvejen viser tegn på afmatning. Den seneste amerikanske jobrapport for juni, der blev offentliggjort torsdag, viste, at økonomien kun skabte 57.000 nye job — omkring halvdelen af, hvad økonomer havde ventet, ifølge Business Insider.

Samtidig blev tallene for april og maj revideret ned med i alt 74.000 job. Arbejdsløsheden faldt til 4,2 procent, men det skyldes primært, at flere arbejdstagere har forladt arbejdsstyrken helt.

Det er endnu uklart, om de svage tal er begyndelsen på Thompsons “brydende bølge”, eller om de blot afspejler en midlertidig afmatning, mens økonomien gradvist tilpasser sig AI-teknologien.