Meta angiveligt i forhandlinger med Samsung om AI-chip-aftale for 6,5 mia. dollar

Meta Platforms er ifølge sydkoreansk medie i dialog med Samsung Foundry om produktion af AI-chippen MTIA i en aftale i milliardklassen.

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Meta Platforms er angiveligt i forhandlinger med Samsung Foundry om en aftale til omkring 6,5 mia. dollar om produktion af selskabets egen AI-chip, MTIA. Det skriver det sydkoreanske medie Sedaily, som citeres af Seeking Alpha.

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MTIA, der står for Meta Training and Inference Accelerator, er Metas eget udviklede chipdesign målrettet træning og drift af AI-modeller. En aftale med Samsung Foundry vil kunne styrke techgigantens forsyningskæde til AI-hardware og reducere afhængigheden af eksterne chipleverandører som Nvidia.

Kamp om AI-chipproduktion

Hvis oplysningerne fra Sedaily bekræftes, vil det være endnu en stor ordre til Samsungs foundry-forretning, som gennem flere år har kæmpet for at indhente konkurrenten TSMC på markedet for avanceret chipfremstilling. En aftale med Meta vil kunne give Samsung et vigtigt referenceprojekt over for andre techgiganter, der ligeledes udvikler egne AI-chips.

De store amerikanske teknologiselskaber, herunder Meta, Google og Amazon, har i stigende grad investeret i udviklingen af egne AI-chips for at mindske afhængigheden af Nvidias grafikkort og for at optimere hardwaren til deres specifikke AI-behov. En produktionsaftale i milliardstørrelse vil understrege, hvor kapitaltung denne satsning er blevet.

Hvad det betyder for investorer

For investorer i Meta Platforms er nyheden endnu et tegn på selskabets omfattende AI-investeringer, som allerede tynger de årlige kapitaludgifter markant. En eventuel aftale med Samsung vil kunne påvirke både Metas fremtidige omkostningsstruktur og selskabets uafhængighed af eksterne chipleverandører.

For Samsung Electronics vil en bekræftet ordre kunne styrke opfattelsen af, at koreanerne er i stand til at tiltrække store kunder til deres foundry-forretning efter flere år med udfordringer i konkurrencen mod TSMC. Ingen af selskaberne har officielt bekræftet oplysningerne, og detaljerne stammer alene fra Sedaily’s kilder ifølge Seeking Alpha.

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