Ex-John Lewis-topchef: Bekæmp sygefravær og frigør skjult vækst i Storbritannien

Over 250 britiske storvirksomheder bakker op om ny taskforce, der skal reducere sygdomsrelateret ledighed og lette presset på statskassen.

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Mere end 250 af Storbritanniens største virksomheder har tilsluttet sig en ny taskforce, der skal bekæmpe langtidssygdom som årsag til ledighed. Det oplyser BBC. Bag initiativet står tidligere John Lewis-bestyrelsesformand Sir Charlie Mayfield, som mener, at der ligger uudnyttet økonomisk vækst gemt i den britiske arbejdsstyrke.

Ifølge officielle tal koster problemet den britiske stat 212 milliarder pund om året. Blandt de virksomheder, der har meldt sig til taskforcen “Get Britain Working”, er British Airways, Tesco, Royal Mail, Sainsbury’s, EDF Energy og Currys, samt flere britiske regeringsdepartementer og ti borgmesterembeder, herunder London og Manchester, skriver BBC.

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Virksomhederne skal måle sygefravær og tilbagevenden

De tilmeldte virksomheder forpligter sig til at følge udviklingen i sygefravær, resultater af tilbagevenden til arbejdet og deltagelsen af medarbejdere med handicap. Ifølge den britiske regering vil det for første gang gøre virksomhedernes indsats på arbejdsmiljøområdet synlig og målbar.

Sir Charlie Mayfield peger på, at manglende kontakt mellem arbejdsgiver og sygemeldt medarbejder ofte er hovedproblemet. “I can’t tell you how many people I’ve met who said: ‘I was signed off work for three months, or six months, and I never had any contact with my employer at all,'” udtaler han til BBC. Han tilføjer, at det ikke skyldes onde hensigter fra arbejdsgivernes side, men at parterne simpelthen ikke taler sammen, når det er allermest nødvendigt.

Pres på kommende premierminister for at spare på velfærden

Initiativet kommer, mens presset stiger på Andy Burnham, som ifølge BBC ventes at overtage posten som britisk premierminister senere i denne måned. Han forventes at skulle finde besparelser på velfærdsudgifterne for at frigøre midler andre steder i statsbudgettet.

Ifølge regeringstal udgør de samlede velfærdsudgifter i Storbritannien 23,6 pct. af statens samlede udgifter i finansåret 2025-2026. Mayfield mener, at hans plan kan bidrage til at bringe den andel ned, og han vurderer, at Burnham vil bakke op om tiltaget, fordi det passer ind i regeringens ønske om det, der kaldes “god vækst”.

“This is not a zero-sum game. It’s not a question of employers win and employees lose and vice versa. Everybody can win,” siger Mayfield til BBC. Han understreger, at flere i arbejde uden langtidssygdom kan løfte arbejdsstyrken uden hverken nybyggeri, øget indvandring eller flere unge på arbejdsmarkedet: “This is basically growth hiding in plain sight.”

Nogle arbejdsgivere har dog tidligere advaret om, at stigende skatter gør det svært at finansiere nye tiltag på området, mens andre har udtrykt bekymring for at presse syge medarbejdere tilbage i arbejde for hurtigt. For danske investorer med eksponering mod britiske aktier og UK-økonomien generelt er sagen relevant, fordi den kan påvirke både virksomhedernes omkostninger og statens finanspolitiske råderum fremover.