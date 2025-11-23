Bitcoin nærmer sig 80.000 dollar efter bredt markedsfald

Kryptomarkedet står over for endnu en uge med store tab, hvor bitcoin fredag morgen faldt til sit laveste niveau siden april. Det viser nye data fra blandt andre Coin Metrics, CoinGecko, Bloomberg, Forbes og Axios.

Skarpt fald efter pres fra aktiemarkederne

Bitcoin fortsatte sit markante kurstab fredag, hvor kursen kortvarigt ramte omkring 80.500 dollar. Ifølge Coin Metrics var det det laveste niveau siden 11. april. Faldet fulgte efter et bredt frasalg på de amerikanske aktiemarkeder, hvor Nasdaq-indekset torsdag faldt 2 procent.

Flere analytikere peger på, at kryptomarkedet i øjeblikket reagerer kraftigt på investorernes bevægelse væk fra risikobetonede aktiver. Nvidia-aktien havde tidligere på ugen udløst et AI-relateret kursrally, men den efterfølgende korrektion trak risikovilligheden markant ned.

Citi-analytiker Alex Saunders skrev i en note til kunder fredag, at større og længerevarende bitcoin-holdere er blevet mere aktive, mens ETF-indstrømninger, som tidligere har understøttet prisen, nu er ”tørret ud”.

Ifølge Coin Metrics var bitcoin fredag formiddag nede omkring 4 procent til knap 83.000 dollar, efter at have været ned mere end 6 procent tidligere på dagen. Kryptovalutaen er faldet cirka 12 procent i løbet af ugen og omkring 26 procent den seneste måned.

Næsten 400 milliarder dollar er forsvundet fra kryptomarkedet

Nedgangen er bred. Ifølge CoinGecko er den samlede globale markedsværdi for kryptovalutaer faldet med næsten 400 milliarder dollar på en uge til omkring 3.000 milliarder dollar. Axios rapporterer, at bitcoin alene er nede mere end en tredjedel siden rekorden i starten af oktober, hvor kursen for første gang brød 126.000 dollar.

Bloomberg skriver, at november ser ud til at blive den værste måned for bitcoin siden juni 2022, hvor en række kollaps ramte kryptosektoren efter krisen omkring TerraUSD og senere FTX.

Også aktier med tæt tilknytning til kryptomarkedet har været hårdt ramt. Ifølge CNBC er selskaber som American Bitcoin, Riot Platforms og det bitcoin-holdende firma Strategy faldet markant de seneste uger.

Analytikere peger på likviditetspres og store salg

Ifølge Forbes faldt bitcoin torsdag og fredag som følge af, hvad flere analytikere kalder en ”perfekt storm” af makroøkonomiske modvinde. William Stern, grundlægger af Cardiff, fremhævede i en mail til Forbes, at Federal Reserves ”higher for longer”-signal nu for alvor lægger pres på risikofyldte aktiver.

Samtidig har markedet været påvirket af store enkeltstående salg. Ifølge blockchain-analyseselskabet Arkham Intelligence solgte en tidlig bitcoin-wallet, omtalt som ”Owen Gunden”, siden slutningen af oktober samlet bitcoin for omkring 1,3 milliarder dollar.

Chris Newhouse, forskningsdirektør hos Ergonia, sagde til Bloomberg, at en kombination af tvangslikvidationer og strukturelt ETF-salg har efterladt markedet i en sårbar situation, hvor stabiliseringsforsøg hurtigt møder nyt udbud.

CoinGlass-data viser, at yderligere 2 milliarder dollar i gearede positioner blev likvideret det seneste døgn.

Stigende frygt i markedet og stærkt faldende risikoappetit

Bloomberg rapporterer også, at stemningen blandt kryptoinvestorer er på det laveste niveau siden 2022-krakket. En sentimentindikator fra Coinglass viser ”ekstrem frygt”.

ETF-investorer ser ud til at trække sig. En gruppe af 12 amerikanske bitcoin-ETF’er oplevede torsdag netto-udstrømninger på 903 millioner dollar, hvilket er den næststørste enkeltstående udstrømning siden lanceringen i begyndelsen af 2024.

Futures-markedet er ligeledes kølnet. Ifølge Bloomberg er åben interesse i bitcoin-perpetuals faldet 35 procent siden toppen i oktober.

Bitcoin stadig over startåret trods rekordfald

Bitcoin er nu nede omkring 9 procent år til dato, på trods af betydelige stigninger tidligere på året i kølvandet på præsident Donald Trumps pro-krypto-holdning, rapporterer CNBC. I begyndelsen af oktober nåede bitcoin sin hidtidige rekord lige over 126.000 dollar. Siden da er kursen faldet mere end 30 procent.

Sebastian Pedro Bea, investeringschef hos ReserveOne, sagde til CNBC, at bitcoin nu befinder sig i ”meget oversolgt territorium”, men understregede, at markedet stadig mangler en klar katalysator for stabilisering.

Fortsat usikkerhed om, hvor faldet stopper

Bob Elliott, CEO for Unlimited Funds, bemærkede fredag morgen i et indlæg citeret af Axios, at bitcoin i øjeblikket følger bevægelserne i aktiemarkedet, men ”med langt mere ekstreme udsving”.

Markedet holder nu øje med, om nye likvidationer, svage ETF-flows og yderligere salg fra større investorer kan fortsætte presset på prisen i de kommende dage.

Usikkerheden er betydelig, og analytikere vurderer, at risikoappetitten på tværs af finansmarkederne fortsat er svækket.