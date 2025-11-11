SoftBank sælger hele Nvidia-posten for 5,8 mia. dollar – vil bruge provenuet på nye AI-investeringer

Den japanske teknologikoncern SoftBank Group Corp. har solgt hele sin aktiepost i den amerikanske chipgigant Nvidia Corp. for 5,83 mia. dollar. Salget skal ifølge selskabet frigive kapital til nye investeringer i kunstig intelligens, skriver Bloomberg og Reuters.

Skal finansiere store AI-projekter

Ifølge SoftBanks finansdirektør Yoshimitsu Goto blev aktierne solgt i oktober som led i koncernens finansieringsstrategi. ”Vi solgte Nvidia, så kapitalen kan bruges til vores finansiering,” sagde han på selskabets kvartalsregnskab tirsdag, uden at give flere detaljer.

Salget kommer, mens SoftBank-grundlægger Masayoshi Son satser massivt på kunstig intelligens og tilhørende infrastruktur. Blandt planerne er det såkaldte Stargate-projekt – et datacenterinitiativ i USA til omkring 500 mia. dollar – samt yderligere investeringer i OpenAI, som ifølge Bloomberg kan løbe op i 22,5 mia. dollar.

SoftBank har også planer om at købe den amerikanske chipdesigner Ampere Computing for 6,5 mia. dollar og ABB’s robotdivision for 5,4 mia. dollar.

Frygt for overophedning på AI-markedet

Handlen har vækket ny debat blandt investorer om, hvorvidt den nuværende AI-bølge er ved at toppe. Ifølge Reuters blev salget mødt med bekymring på aktiemarkederne, hvor Nvidia-aktien faldt omkring 1,7 pct. i formarkedet.

Flere store investorer og analytikere har de seneste uger advaret om, at værdiansættelserne på AI-relaterede selskaber kan være kommet for langt frem i forhold til de faktiske indtjeningsmuligheder. Blandt dem er cheferne for Morgan Stanley og Goldman Sachs, samt hedgefondforvalteren Michael Burry, der tidligere har shortet både Nvidia og Palantir.

Alligevel understreger SoftBank, at salget ikke skal tolkes som en skepsis over for Nvidia, men som et skridt for at frigive midler til nye satsninger.

SoftBank-aktien styrket af AI-boom

SoftBank har tidligere haft et svingende forhold til Nvidia. Koncernen solgte sin første store aktiepost i 2019, men begyndte at købe ind igen i 2020 – to år før ChatGPT udløste det globale AI-rally. Ved udgangen af marts i år ejede SoftBank Nvidia-aktier for omkring 3 mia. dollar.

Ifølge Bloomberg har Nvidia siden da øget sin markedsværdi med over 2 billioner dollar. Den udvikling, sammen med SoftBanks investering i OpenAI, har styrket koncernens indtjening markant.

I det seneste kvartal kunne SoftBank præsentere et overskud på 2,5 billioner yen (16,2 mia. dollar), langt over analytikernes forventninger. Ifølge Bloomberg-analytiker Kirk Boodry kan selskabet nu være på vej mod sit højeste årsresultat siden 2020.

Nye lån og udvidet adgang til kapital

For at understøtte de kommende investeringer har SoftBank udvidet et lån med sikkerhed i aktierne i datterselskabet Arm Holdings til 20 mia. dollar, hvoraf 11,5 mia. stadig kan trækkes på. Derudover har koncernen optaget flere brofinansieringslån – blandt andet 8,5 mia. dollar til investeringen i OpenAI.

SoftBank-aktien er steget omkring 78 pct. i løbet af de seneste tre måneder, den bedste udvikling siden 2005. Selskabet har desuden annonceret en 4-til-1 aktiesplit fra 1. januar 2026 for at gøre aktien mere tilgængelig for japanske detailinvestorer.

Balancen mellem risiko og muligheder

SoftBanks strategi placerer koncernen centralt i det globale AI-kapløb, med ejerandele i nogle af branchens mest eftertragtede navne som OpenAI, ByteDance og Perplexity AI. Men den hurtige udbygning af porteføljen rejser også spørgsmål om finansiering og risiko.

Som analytikere fra Finimize Research skriver i et notat citeret af Bloomberg, har SoftBank-aktien indtil videre leveret et solidt afkast for investorer, men den tidligere rabat i forhold til selskabets indre værdi er nu næsten væk. ”På den baggrund kan det være et fornuftigt tidspunkt at tage gevinst,” lyder vurderingen.