Elon Musk kræver EU afskaffet efter gigantbøde på 140 mio. dollars til X

Tech-milliardæren Elon Musk har eskaleret sin kritik af Europa-Kommissionen og kalder nu på en afskaffelse af hele Den Europæiske Union.

Musks stærke udmelding kommer, efter at hans sociale medieplatform X (tidligere Twitter) er blevet idømt en bøde på 120 millioner euro, hvilket svarer til omkring 140 millioner amerikanske dollars.

Overtrædelse af DSA

Bøden blev udstedt af Europa-Kommissionen efter en toårig undersøgelse af selskabet i henhold til EU’s Digital Services Act (DSA), der blev vedtaget i 2022 for at regulere onlineplatforme.

Ifølge Kommissionen omfatter overtrædelserne “det bedrageriske design af det ‘blå flueben’”, manglende gennemsigtighed i platformens annoncearkiv samt en undladelse af at give forskere adgang til offentlige data.

Musk reagerede i første omgang på kendelsen med et kontant “Bulls—” i et opslag på X. Men dagen efter intensiverede han kritikken markant.

“EU burde afskaffes, og suveræniteten returneres til individuelle lande, så regeringer bedre kan repræsentere deres befolkninger,” skrev han i et opslag på platformen.

USA bakker op om kritik

Musks kommentarer falder sammen med en bredere modstand mod bøden fra topembedsmænd i den amerikanske regering.

Blandt kritikerne er USA’s udenrigsminister Marco Rubio, der kaldte bøden for et “angreb på alle amerikanske tech-platforme og det amerikanske folk fra fremmede regeringer.”

Ligeledes har USA’s ambassadør i EU, Andrew Puzder, kaldt bøden et “resultat af EU’s regulatoriske overgreb, der er rettet mod amerikansk innovation.”

X har nu 60 dage til at informere Kommissionen om, hvordan selskabet planlægger at løse problemerne med det blå flueben. Derudover har selskabet 90 dage til at fremlægge en plan for at løse problemerne med annoncearkivet og forskernes dataadgang. Kommissionen har advaret om, at manglende overholdelse kan føre til yderligere periodiske bøder.

