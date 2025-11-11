Fødevarer bliver dyrere trods faldende inflation i Danmark

Selvom den samlede inflation fortsætter med at falde, stiger priserne på fødevarer fortsat i Danmark. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at priserne på madvarer i oktober 2025 lå 4,1 procent højere end samme måned året før, på trods af at den samlede inflation kun var 2,1 procent.

Inflationen falder, men madpriserne trækker op

Ifølge Danmarks Statistik faldt den generelle inflation fra 2,3 procent i september til 2,1 procent i oktober. Det afspejler dog ikke den hastighed, hvormed fødevarer bliver dyrere.

Madvareinflationen ligger fortsat betydeligt over gennemsnittet og bidrager dermed til at trække den samlede prisudvikling opad.

Kød, kakao og chokolade blandt de største prisstigninger

De seneste data viser, at især oksekød og søde produkter har oplevet markante prisstigninger. Prisen på oksekød er steget med 23,5 procent det seneste år, mens kakao og chokoladepulver er blevet 31,6 procent dyrere.

Regeringen har varslet afgiftsnedsættelser på en række dagligvarer, herunder chokolade, for at lette presset på husholdningsbudgetterne. Indtil videre har det dog ikke haft en mærkbar effekt på prisniveauet.

Økonom: Fødevarepriser påvirker danskernes hverdag

Ifølge Arbejdernes Landsbank vurderer økonom Brian Friis Helmer, at inflationen generelt er under kontrol, men at madpriserne stadig udgør en udfordring for mange husholdninger.

“Mange danskere kan se med deres egne øjne, når de går rundt i supermarkedet, at det er blevet langt dyrere at handle ind,” siger Helmer i et interview, som blev omtalt af flere danske medier.

Han påpeger, at de stigende fødevarepriser påvirker forbrugernes oplevelse af økonomien:

“De fleste møder fødevarepriserne dagligt, og derfor fylder de meget i bevidstheden, når man vurderer, hvor meget af husholdningens forbrug der går til mad,” siger han.

Faldende forbrugertillid

Den nationale indikator for forbrugertillid faldt i oktober til 19,5, hvilket er lavere end i september og under gennemsnittet for de seneste seks måneder.

Indekset, som udarbejdes af Danmarks Statistik, måler, hvordan forbrugerne vurderer den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Den svækkede tillid hænger ifølge analytikere sammen med husholdningernes oplevelse af stigende dagligvarepriser og fortsat økonomisk usikkerhed.

Nogle varer er dog blevet billigere

Selvom fødevarepriserne generelt er steget, viser tallene, at enkelte varer faktisk er faldet i pris. Olivenolie er blevet 18,7 procent billigere end for et år siden, mens sukker er faldet med 16,6 procent.

Det ændrer dog ikke det overordnede billede: mange basale fødevarer presser fortsat husholdningernes budgetter, og prisudviklingen på madvarer forventes at forblive et centralt emne i de kommende måneder.

Kilder: Danmarks Statistik, Arbejdernes Landsbank