Bitcoin under pres: Nærmer sig 22-måneders lavpunkt omkring 59.000 dollar

Bitcoin handler afdæmpet omkring 59.000 dollar og nærmer sig dermed sit laveste niveau i 22 måneder. Det skriver Investing.com, som peger på, at den ledende kryptovaluta har lidt et dybt kvartalstab i takt med, at investorerne er blevet mere nervøse for renteudviklingen.

Ifølge Investing.com er faldet en del af en bredere kvartalsnedtur for Bitcoin, hvor usikkerhed om den fremtidige rentekurs har fået investorer til at trække sig fra risikofyldte aktiver. Kryptovalutaen, der tidligere har handlet betydeligt højere, er dermed på vej mod et af sine svageste niveauer i næsten to år.

Rentefrygt sender investorer på flugt fra risiko

Den seneste tids uro på rentemarkederne har ramt bredt på tværs af risikofyldte aktivklasser, og Bitcoin har ifølge Investing.com ikke undgået konsekvenserne. Når investorer bliver usikre på, hvor hurtigt eller langsomt centralbankerne vil bevæge sig med renterne, plejer spekulative aktiver som kryptovalutaer at være blandt de første til at mærke presset.

Det afspejler et mønster, der også har vist sig i andre dele af markedet for nylig, hvor usikkerhed om den amerikanske pengepolitik har sat sit præg på investorernes appetit på risiko.

Læs også: Fed-chef Warsh undgår svar om juli-rente, Nasdaq åbner i rødt

Svagt kvartal for kryptovalutaen

De seneste måneders udvikling markerer ifølge Investing.com et af de svageste kvartaler for Bitcoin i lang tid. Efter en periode med kraftige stigninger er der nu tegn på, at momentum er vendt, og at markedet i stedet er præget af tilbageholdenhed og forsigtighed.

For danske investorer, der har eksponering mod kryptovalutaer enten direkte eller gennem relaterede aktier og fonde, understreger udviklingen, at Bitcoin fortsat er en volatil aktivklasse, som er følsom over for makroøkonomiske signaler, herunder renteudmeldinger fra særligt den amerikanske centralbank.

Det er endnu uvist, om det aktuelle niveau omkring 59.000 dollar udgør en bundfase, eller om yderligere rentebekymringer kan presse kursen mod endnu lavere niveauer i den kommende tid.