Fed-chef Warsh undgår svar om juli-rente, Nasdaq åbner i rødt

Den amerikanske centralbankchef Kevin Warsh undlod onsdag at give et klart svar på, om Federal Reserve vil hæve renten på det kommende møde i juli. Det skriver Yahoo Finance med henvisning til The Wall Street Journal. Warsh udtalte dog, at de inflationsrisici, centralbanken har haft fokus på, er aftaget siden det seneste rentemøde i FOMC.

Udtalelserne faldt under en paneldebat, hvor Warsh deltog sammen med cheferne for Den Europæiske Centralbank, Bank of England og den canadiske centralbank. Ifølge Yahoo Finance faldt de amerikanske statsobligationsrenter tilbage af deres tidligere stigning, efter at Warsh havde talt.

Nasdaq trækker ned efter stærkt kvartal

De amerikanske aktiemarkeder handlede blandet onsdag. Nasdaq Composite lå ifølge de seneste tal fra Yahoo Finance i minus med 77,37 point til 26.136,35, svarende til et fald på 0,30 procent, mens Dow Jones Industrial Average steg 280,52 point til 52.599,72, en stigning på 0,54 procent. S&P 500 steg beskedent med 12,66 point til 7.512,02, mens Russell 2000-indekset for mindre selskaber steg 0,63 procent til 3.043,46.

Faldet i Nasdaq kommer, efter at de amerikanske aktiemarkeder ifølge Yahoo Finance netop havde afsluttet et af de stærkeste kvartaler i seks år. Volatilitetsindekset VIX faldt samtidig 1,88 procent til 16,14, hvilket typisk indikerer et roligere marked.

Guld og yen i store bevægelser

Guldprisen var ifølge Yahoo Finance tidligere onsdag faldet under 4.000 dollar pr. troy ounce, blandt andet drevet af udsigten til, at Fed kan komme til at hæve renten. Senere på dagen var prisen dog steget igen til 4.095,00 dollar, en stigning på 1,40 procent eller 56,50 dollar.

Samtidig er investorer ifølge mediet på vagt over for en mulig intervention i den japanske yen, som ramte et nyt 40-årigt lavpunkt over for dollaren. Oliepriserne var også faldende i løbet af dagen.

Trump åbner for længere forhandlinger med Iran

Ifølge Yahoo Finance, der citerer Wall Street Journal, har præsident Donald Trump over for sine rådgivere signaleret, at han er indforstået med, at forhandlingerne med Iran kan fortsætte ud over en frist den 18. august. Meldingen har ifølge mediet styrket håbet om, at konflikten i Mellemøsten ikke blusser op igen med det samme.

Markedet venter nu spændt på, om Warshs kommentarer om aftagende inflationsrisici betyder, at Federal Reserve holder renten i ro på julimødet, eller om der stadig er plads til overraskelser. Kombinationen af faldende dollar mod yen, svingende guldpriser og et blandet aktiemarked afspejler den usikkerhed, investorerne fortsat navigerer i.

Læs også: Få aktier trak næsten hele Nasdaq-100’s fremgang i H1 2026