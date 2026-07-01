Rheinmetall stiger på rapport om tysk våben-plan til USA

Aktien i den tyske forsvarskoncern Rheinmetall steg efter rapporter om, at den tyske regering skulle arbejde på en plan, der skal gøre det mere attraktivt for USA’s præsident Donald Trump at samarbejde med Tyskland om våbenproduktion. Det skriver Seeking Alpha.

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Ifølge mediet er der tale om et forsøg fra tysk side på at styrke de forsvarsindustrielle bånd til USA, hvilket ser ud til at være blevet modtaget positivt af investorerne i Rheinmetall-aktien.

Forsvarsaktier i fokus

Rheinmetall har i de seneste år oplevet massiv interesse fra investorer i takt med, at europæiske lande har øget deres forsvarsbudgetter markant. Selskabet er blandt de mest omtalte forsvarsaktier i Europa og har nydt godt af den geopolitiske usikkerhed, der har præget de seneste år.

En eventuel udvidelse af samarbejdet med USA vil kunne styrke Rheinmetalls position yderligere, både i forhold til ordrebogen og selskabets langsigtede vækststrategi. Detaljerne i den omtalte plan er dog ikke offentliggjort, og det er uklart, hvilke konkrete tiltag der ligger bag rapporterne.

Trump og transatlantisk forsvarspolitik

Trump har tidligere lagt pres på europæiske Nato-lande for at øge deres forsvarsudgifter og har talt for, at Europa i højere grad skal stå på egne ben militært. Samtidig har den amerikanske forsvarsindustri interesse i at bevare tætte relationer til europæiske partnere som Tyskland, der er en central aftager af amerikansk militærteknologi.

Hvis Tyskland reelt forsøger at imødekomme amerikanske ønsker gennem en samarbejdsplan om våbenproduktion, kan det ifølge markedsreaktionen tolkes som et signal om, at investorerne ser potentiale i yderligere ordrer eller partnerskaber for Rheinmetall.

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Der er endnu ikke offentliggjort yderligere detaljer om den påståede tyske plan, og det er derfor uklart, hvornår eller om et konkret samarbejde vil blive udmøntet i aftaler. NPinvestor følger sagen og vender tilbage, hvis der kommer flere oplysninger.