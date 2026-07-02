Carlsberg bekræfter skridt mod børsnotering af indisk forretning

Carlsberg har indsendt et fortroligt udkast til prospekt til de indiske myndigheder og nærmer sig en børsnotering af sin indiske forretning.

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Carlsberg tager endnu et skridt mod en børsnotering af sin indiske forretning. Bryggeriet bekræfter over for Finans.dk, at man har indsendt et udkast til et prospekt til de indiske myndigheder som led i processen mod en notering.

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Ifølge Bloomberg, som først omtalte sagen torsdag morgen, har Carlsberg indsendt materiale med henblik på at rejse knap 4,6 mia. kr. i forbindelse med børsnoteringen af den indiske del af forretningen.

Fortroligt udkast indsendt 1. juli

I en mail til Finans.dk oplyser Carlsberg, at det er selskabet Carlsberg India Limited, der har indsendt et fortroligt udkast til prospekt til de indiske myndigheder. Ifølge Carlsberg skete indsendelsen den 1. juli 2026.

En børsnotering i Indien vil give Carlsberg mulighed for at hente kapital direkte ind i den indiske forretning og samtidig give indiske investorer adgang til at investere i bryggeriets aktiviteter i landet. Det er endnu uklart, hvornår en egentlig notering kan finde sted, og hvor stor en andel af den indiske forretning der eventuelt vil blive udbudt til investorer.

Del af international vækststrategi

Indien er et af de markeder, hvor store internationale bryggerier i stigende grad søger vækst, i takt med at ølmarkedet i mange vestlige lande er modent eller faldende. En separat notering af den indiske forretning vil kunne give Carlsberg mere fleksibilitet til at finansiere fortsat ekspansion i regionen uden nødvendigvis at trække på moderselskabets samlede balance.

For danske investorer, der følger Carlsberg-aktien, kan en vellykket børsnotering i Indien på sigt bidrage til at synliggøre værdien af selskabets aktiviteter uden for de traditionelle europæiske markeder. Det er dog endnu for tidligt at sige noget konkret om, hvilken effekt en eventuel notering vil få på Carlsbergs samlede regnskab eller på moderselskabets aktiekurs.

Carlsberg har ikke over for Finans.dk uddybet yderligere detaljer om tidsplan eller den forventede struktur for noteringen ud over bekræftelsen af, at et fortroligt udkast til prospekt nu er indsendt til de indiske myndigheder.