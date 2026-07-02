Google taber ottende appelrunde: 4,7 mia. dollar-bøde fra EU står fast

EU-Domstolen har afvist Googles sidste appel og fastholder den mangeårige bøde på 4,7 mia. dollar for konkurrencebegrænsende adfærd, skriver MarketWatch.

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Google har tabt sin sidste ankemulighed i en af de mest langvarige antitrust-sager mod techgiganten i Europa. EU-Domstolen har stadfæstet en bøde på 4,7 milliarder dollar, som selskabet oprindeligt blev pålagt for otte år siden på grund af konkurrencebegrænsende adfærd, skriver MarketWatch.

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Afgørelsen betyder, at Google ikke længere har juridiske muligheder for at få omgjort eller nedsat bøden, som EU-Kommissionen indførte som følge af undersøgelser i selskabets forretningspraksis. Sagen har trukket ud gennem flere retsinstanser, siden bøden første gang blev udstedt.

En sag, der har varet i næsten et årti

Ifølge MarketWatch har den juridiske proces strakt sig over otte år, hvor Google gentagne gange har forsøgt at få bøden omstødt i retssystemet. Med EU-Domstolens nu endelige afgørelse er sagen definitivt afsluttet, og bøden på 4,7 milliarder dollar står ved magt uden yderligere ankemuligheder.

Sagens langvarige forløb illustrerer, hvor komplekse og ressourcekrævende antitrust-sager mod store teknologiselskaber kan være i EU-systemet, hvor både Kommissionen og domstolene involveres i flere omgange, før en endelig afgørelse foreligger.

Betydning for investorer i Alphabet

For investorer i Alphabet, Googles moderselskab, fjerner afgørelsen en langvarig juridisk usikkerhed, selvom bøden i sig selv er en beskeden post i forhold til selskabets samlede indtjening og pengebeholdning. Alphabet har tidligere afsat midler til sagen, og den endelige stadfæstelse ændrer derfor ikke nødvendigvis markant på selskabets finansielle position.

Sagen kan dog have en bredere betydning som præcedens for, hvordan EU fremover håndhæver konkurrencereglerne over for store amerikanske techselskaber. Flere store aktører, herunder Apple og Meta, har tidligere været genstand for lignende undersøgelser og bøder fra EU-Kommissionen, og en endelig stadfæstelse af Google-sagen kan styrke EU’s position i fremtidige sager.

For danske og europæiske investorer, der følger reguleringsrisikoen i techsektoren, understreger sagen, at EU fortsat er villig til at forfølge og fastholde store bøder mod dominerende globale teknologivirksomheder, selv når sagerne trækker ud i årevis.