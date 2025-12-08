Novo Nordisk i etisk stormvejr: Tester fedmemedicin på børn helt ned til otte år

Novo Nordisk har sat gang i et globalt studie, hvor medicinalgiganten vil teste et kommende vægttabspræparat på 400 børn. Forsøget, der inkluderer børn helt ned til otteårsalderen, rejser etiske dilemmaer, advarer eksperter.

Novo Nordisk bevæger sig ind på et følsomt område med sit nye forskningsprojekt. Medicinalkoncernen er i gang med at undersøge effekten af et højpotent vægttabspræparat, en kombination af CagriSema og cagrilintide, hos børn og unge.

Studiet, som er omtalt hos Finans.dk, involverer 400 unge deltagere verden over, herunder børn i Danmark, hvor læger på Aalborg Universitetshospital og Holbæk Sygehus deltager i rekrutteringen.

Et etisk minefelt

Selvom svær overvægt rammer mange børn – alene i Danmark anslås det at være 34.000 – advarer eksperter mod den etiske balancegang, som studierne repræsenterer.

Jens Søndergaard, professor i almen medicin ved Syddansk Universitet, udtaler til Finans.dk:

“Det er voldsomt og derfor tricky at medicinere børn, fordi vi ikke ved så meget om eventuelle langtidsbivirkninger. Derfor er det et etisk dilemma.”

Bekymringen skyldes dels manglende viden om langtidsvirkningerne af GLP-1-midler hos børn, og dels at vægttabsmedicin allerede bruges af mange voksne uden for målgruppen som en kosmetisk slankekur.

Myndighederne belønner børnestudier

Novo Nordisk forklarer i en skriftlig kommentar til mediet, at studierne er baseret på krav og aftaler med de amerikanske og europæiske sundhedsmyndigheder (FDA og EMA).

Faktisk har selskaberne et stærkt incitament til at udføre disse børnestudier. Både i EU og USA belønner myndighederne medicinalselskaberne ved at forlænge patentbeskyttelsen med omkring seks måneder. Dette sikrer Novo Nordisk en længere periode til at tjene investeringerne i forskning hjem.

Direktør Martin Vith Ankerstjerne fra rådgiveren Decisions påpeger, at det er afgørende for Novo Nordisk at få italesat svær overvægt som en decideret sygdom for at retfærdiggøre behandling af børn.

Lægerne hilser viden velkommen

På trods af dilemmaerne er der bred enighed blandt børnelæger om, at der er et stort behov for behandling, når livsstilsændringer ikke er tilstrækkeligt. I dag modtager omkring 400 danske børn allerede vægttabsmedicin, men lægerne behandler på et tyndt videnskabeligt grundlag.

Børnelæge Julie Kloppenborg, der er forperson i adipositasudvalget under Dansk Pædiatrisk Selskab, hilser derfor studierne velkommen:

“Vi er kun glade for, at der bliver lavet studier i denne patientgruppe, så vi kan se, om det er noget, vi kan give børn,” siger hun til Finans.dk.

Ifølge speciallægerne kan lægemidlerne i nogle tilfælde trække børn ud af en potentielt livstruende tilstand, men der er stor fokus på at kontrollere udbredelsen, så medicinen kun gives til de børn, der har det største behov.

Featured image: Attribution: © News Øresund – Johan Wessman – www.flickr.com/photos/newsoresund/29190030262 – CC BY 3.0