Geely: Eksport eksploderer med 157 pct. i juni, ZEEKR mere end fordoblet

Den kinesiske bilkoncern Geely Automobile Holdings solgte 240.799 køretøjer i juni, hvilket er en fremgang på 2 procent i forhold til samme måned sidste år. Det viser koncernens seneste salgstal, som er omtalt af Yahoo Finance. Væksten trækkes primært af elektrificerede biler og en kraftig stigning i eksporten, mens kernemærket Geely selv oplevede tilbagegang.

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Ifølge tallene solgte koncernen 102.874 biler til udlandet i juni, en stigning på hele 157 procent i forhold til samme periode året før. Det understreger, at Geely fortsat udvider sin globale tilstedeværelse markant, mens flere vestlige og kinesiske bilproducenter kæmper om markedsandele på eksportmarkederne.

ZEEKR mere end fordoblet, LYNK & CO under pres

Blandt koncernens forskellige mærker var billedet blandet i juni. Det premium elbilsmærke ZEEKR mere end fordoblede sit salg med en stigning på 111 procent til 35.169 solgte biler, mens LYNK & CO til gengæld faldt med 28 procent til 19.066 køretøjer.

Kernemærket Geely leverede 186.564 biler i juni, hvilket svarer til et fald på 3 procent år over år. Til gengæld fortsatte Galaxy-serien sin fremgang med en stigning på 20 procent til 108.206 solgte biler i måneden.

Elektrificerede biler driver væksten

Salget af rene elbiler (BEV) steg 22 procent til 103.522 enheder i juni, mens plug-in hybridbiler (PHEV) voksede endnu kraftigere med en stigning på 55 procent til 57.927 solgte biler. Det bekræfter, at elektrificeringen fortsat er den vigtigste vækstmotor for koncernen.

I første halvår af 2026 har Geely samlet solgt 1.422.958 køretøjer, hvilket svarer til en fremgang på 1 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Kernemærket Geelys egne salgstal for halvåret lå dog på 1.100.373 solgte biler, et fald på 5 procent i forhold til første halvår 2025.

Proton fortsætter fremgangen

Det malaysiske mærke Proton, som opererer som et separat brand under Geely-koncernen, solgte 16.313 biler i juni, en stigning på 42 procent år over år. For hele første halvår steg Protons samlede salg 23 procent til 95.167 solgte biler, hvilket viser en fortsat stærk vækstkurve for mærket.

De blandede tal for Geely-koncernen afspejler den generelle udvikling i den kinesiske bilindustri, hvor eksport og elektrificerede modeller i stigende grad driver væksten, mens traditionelle benzindrevne modeller under pres fra hjemlig konkurrence taber terræn.

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