General Mills slår forventninger og vil spare 3 mia. dollar frem mod 2030

Den amerikanske fødevarekoncern General Mills leverede et fjerde kvartal, der overraskede analytikerne positivt, samtidig med at selskabet præsenterede en ny sparerplan på tre milliarder dollar frem mod 2030. Aktien steg omkring fem procent i den før-markedshandel, der fulgte regnskabet, skriver Yahoo Finance.

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General Mills, der ejer brands som Cheerios, Pillsbury og Betty Crocker, meldte om en justeret indtjening pr. aktie på 95 cent i kvartalet, der sluttede 31. maj. Det var betydeligt over analytikernes forventning på 80 cent ifølge The Wall Street Journal. Omsætningen steg 1 procent til 4,61 milliarder dollar, hvilket ligeledes slog konsensus på 4,59 milliarder dollar.

Store nedskrivninger trak bundlinjen i rødt

På trods af den positive overraskelse på det justerede tal endte General Mills med et regnskabsmæssigt underskud på 2,01 milliarder dollar i kvartalet. Det står i skarp kontrast til en profit på 294 millioner dollar i samme periode året før.

Faldet skyldes to store ikke-kontante poster: nedskrivninger på goodwill og varemærker for 1,8 milliarder dollar samt et værditab på omkring 1 milliard dollar knyttet til det forestående salg af selskabets brasilianske forretning. Selv med disse poster forbedrede General Mills sin justerede bruttomargin med 150 basispoint til 34,2 procent.

Tre milliarder dollar i besparelser frem mod 2030

General Mills’ plan om at spare tre milliarder dollar kumulativt frem mod regnskabsåret 2030 hviler på to spor. Det eksisterende produktivitetsprogram, kaldet Holistic Margin Management, forventes at stå for omkring to milliarder dollar af besparelserne, mens et separat globalt transformationsinitiativ skal forenkle forsyningskæden og driften i øvrigt, oplyser selskabet.

Allerede i det kommende regnskabsår 2027 venter General Mills at hente mindst 750 millioner dollar i besparelser gennem de to programmer.

Administrerende direktør Jeff Harmening udtalte i forbindelse med regnskabet: “Vi afsluttede regnskabsåret 2026 på en positiv note og leverede justerede resultater i fjerde kvartal, der levede op til vores forventninger, samtidig med at vi fortsat styrker vores fundament for at positionere General Mills til langsigtet succes.”

Forsigtig guidance for det nye regnskabsår

For det kommende regnskabsår 2027 forventer General Mills en justeret indtjening pr. aktie på mellem 3,00 og 3,20 dollar. Det ligger tæt på analytikernes forventning på 3,13 dollar, som ifølge Barron’s var udgangspunktet før regnskabet.

På salgssiden guider selskabet for en organisk omsætningsudvikling på mellem en tilbagegang på 1,5 procent og en fremgang på 0,5 procent. Det kommer efter et organisk fald på 2 procent i det netop afsluttede regnskabsår.

Segmentet North America Retail, der huser kendte mærker som Cheerios, Pillsbury og Betty Crocker, havde en kvartalsomsætning på 2,5 milliarder dollar, svarende til et fald på 4 procent år-til-år. Det er dog en klar forbedring fra samme periode året før, hvor faldet var på hele 10 procent. For hele regnskabsåret landede den samlede omsætning på 18,4 milliarder dollar, et fald på 5 procent.