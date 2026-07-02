Populær udbytte-ETF har 17 pct. i energiaktier – sådan hænger det sammen

Investorer, der overvejer passive fonde, bør altid tjekke, hvordan det bagvedliggende indeks er skruet sammen – ellers kan man risikere ubehagelige overraskelser. Det gælder ikke mindst Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD), som ifølge Motley Fool via Yahoo Finance aktuelt allokerer 16,9 pct. af porteføljen til energiaktier.

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Det er mere end fem gange så meget som energisektorens vægt i S&P 500. Med formue under forvaltning på omkring 96 mia. dollar er SCHD den næststørste fond i sin kategori, og den store energieksponering har i år været en klar fordel: Fonden er steget knap 19 pct. år til dato og har dermed slået både det bredere S&P 500-indeks og konkurrerende udbytte-ETF’er med mindre energivægt.

Indeksets metode afgør sektorsammensætningen

Forklaringen ligger i selve indekset bag ETF’en. SCHD, der fylder 15 år i oktober, følger Dow Jones U.S. Dividend 100-indekset, som udvælger amerikanske aktier med både høj udbytteprocent og det, indeksudbyderen kalder fundamental styrke relativt til branchekolleger, målt på finansielle nøgletal.

Energisektoren opfylder typisk begge kriterier. Ifølge Motley Fool giver S&P Energy Select Sector-indekset et afkast på 2,82 pct., hvilket er over markedsgennemsnittet, og det er en af hovedårsagerne til energiaktiernes tunge vægt i porteføljen.

Derudover stiller indekset krav om udbyttestabilitet: Selskaber skal have udbetalt uafbrudt udbytte i mindst ti år og have hævet udbetalingerne mindst fem år i træk for at kunne indgå. Det er ikke uoverkommelige krav, men de fungerer som en adgangsbarriere, der sorterer i selskabernes rækker.

Chevron og ConocoPhillips trækker læsset

Blandt de energiselskaber, der lever op til kriterierne, er Chevron og ConocoPhillips fondens to største energibeholdninger og udgør tilsammen 7 pct. af porteføljen, fremgår det af artiklen.

Chevron har en stribe af udbyttestigninger, der strækker sig næsten fire årtier tilbage, hvilket gør selskabet til et solidt eksempel på den udbyttekonsistens, indekset efterspørger. ConocoPhillips har ikke helt samme historik, men bevæger sig ifølge kilden i den rigtige retning.

I første kvartal kanaliserede ConocoPhillips 2 mia. dollar til aktionærafkast, hvoraf halvdelen gik til udbytte, mens selskabet i samme periode genererede 5,4 mia. dollar i pengestrøm fra driften.

For danske investorer, der overvejer amerikanske udbytte-ETF’er som en del af porteføljen, illustrerer sagen, hvorfor det er værd at kigge under motorhjelmen på selv brede, tilsyneladende diversificerede fonde. Sektorvægte kan afvige markant fra de brede markedsindeks, og det kan have stor betydning for både afkast og risiko afhængigt af, hvordan energipriserne udvikler sig fremadrettet.