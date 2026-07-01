Datavault AI vil bygge digital platform til strategiske mineraler

Det amerikanske teknologiselskab Datavault AI har annonceret et foreslået strategisk partnerskab med selskabet Patriot Strategic Metals om at udvikle en digital platform til finansiering, tokenisering, afregning og forvaltning af strategiske mineralaktiver. Det skriver Yahoo Finance.

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Ifølge selskabet har den foreslåede fase 1 af projektet en potentiel værdi på op til 700 millioner dollar, hvoraf op til 62 millioner dollar er øremærket til Datavault AI’s teknologiintegration, licensiering, platformsudvikling og implementeringsydelser.

Kombination af mineselskab og tokeniseringsteknologi

Den planlagte platform skal samle Patriot Strategic Metals’ mineinteresser, raffineringsaktiviteter, forsyningskædekapaciteter og aftagerkontrakter med Datavault AI’s teknologi til tokenisering af reelle aktiver (RWA), blockchain-baserede afregningssystemer og virksomhedssoftware, fremgår det af nyheden.

Hvis projektet realiseres inden for den foreslåede ramme, vil Datavault AI modtage 25 procent af platformens nettofordelbare overskud. Det forudsætter dog, at der indgås endelige aftaler, og at platformen kommer i kommerciel drift, oplyser Yahoo Finance.

Bredere indkøbsplatform med op til 20 mia. dollar i finansiering

Patriot Strategic Metals har derudover skitseret en bredere indkøbsplatform understøttet af en arrangeret revolverende indkøbsfacilitet på op til 20 milliarder dollar. Selskaberne understreger dog, at tallet alene angiver en indikativ finansieringskapacitet, som fortsat afhænger af endelige aftaler og adgang til finansiering.

Datavault AI’s administrerende direktør, Nathaniel T. Bradley, udtaler ifølge Yahoo Finance: “By combining PSM’s critical minerals platform with Datavault AI’s patented RWA technology, we are building a framework to modernize how strategic commodities are financed, settled, and managed.”

Partnerskabet er endnu ikke bekræftet

Det foreslåede samarbejde er ikke endeligt på plads og afhænger fortsat af finansiering, indgåelse af endelige aftaler, bestyrelsesgodkendelser og relevante myndighedskrav, fremgår det af meddelelsen. Investorer bør derfor holde sig for øje, at de nævnte beløb på nuværende tidspunkt er indikative og ikke er bekræftede kontraktsummer.

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