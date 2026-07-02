Indiske ShareChat sigter efter børsnotering på op til 400 mio. dollar

Den indiske social medie-platform ShareChat sigter efter en børsnotering til næste år, hvor selskabet håber at rejse op til 400 mio. dollar. Det skriver Bloomberg ifølge finansmediet Investing.com.

Endnu en indisk tech-notering på vej

ShareChat er en af Indiens mest udbredte lokale social medie-apps og har gennem årene tiltrukket store internationale investorer i takt med, at den indiske internetbrugerskare er vokset markant. En eventuel børsnotering vil placere selskabet blandt en række indiske teknologivirksomheder, der de seneste år har søgt mod aktiemarkedet for at rejse kapital og give tidlige investorer mulighed for at exit.

Ifølge Bloombergs oplysninger, som Investing.com henviser til, er planen fortsat på et tidligt stadie, og både størrelsen på udbuddet og tidspunktet kan ændre sig, inden en officiel proces indledes. Det er endnu ikke oplyst, hvilke banker der eventuelt skal stå i spidsen for en notering, eller hvilken børs selskabet sigter mod.

Del af en større bølge af indiske IPO’er

Nyheden kommer i en periode, hvor det indiske marked for børsintroduktioner har tiltrukket stigende opmærksomhed fra både lokale og internationale investorer. Landets voksende middelklasse og digitale økonomi har gjort indiske teknologiselskaber til attraktive kandidater for kapitalrejsning på hjemmemarkedet, hvor investorappetitten på vækstaktier har været solid.

For internationale investorer, herunder danske, kan en potentiel notering af ShareChat være endnu et signal om, at det indiske aktiemarked fortsat er i vækst som destination for teknologiselskaber, der tidligere primært har søgt kapital i USA. Det kan på sigt give flere eksponeringsmuligheder mod det indiske forbruger- og techmarked via børsnoterede selskaber.

Der er endnu ikke offentliggjort en officiel tidsplan eller yderligere detaljer om udbuddets struktur, og ShareChat har ifølge de foreliggende oplysninger ikke selv kommenteret sagen offentligt. NPinvestor følger sagen, hvis flere detaljer om en kommende notering bliver kendt.