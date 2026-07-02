Australiens handelsbalance vender til underskud på 2,1 mia. dollar i maj – størst siden 2015

Australiens udenrigshandel er vendt fra overskud til et underskud på 2,1 mia. dollar i maj, hvilket er det største underskud siden 2015. Det skriver Investing.com.

Udviklingen markerer et markant skifte for et land, der normalt er kendt for at eksportere store mængder råvarer som jernmalm, kul og naturgas til blandt andet Kina og resten af Asien. En vending til så stort et underskud kan derfor signalere ændringer i enten efterspørgslen efter australske eksportvarer eller en stigning i importen.

Betydning for investorer

Handelsbalancen er en central del af et lands betalingsbalance og bruges ofte af investorer som en indikator for den underliggende styrke i økonomien. Et uventet stort underskud kan lægge pres på den australske dollar, da det signalerer, at landet i en given periode køber mere fra udlandet, end det sælger.

For investorer med eksponering mod råvarer, valuta eller asiatiske vækstmarkeder kan tallet være relevant, fordi Australien traditionelt fungerer som en slags barometer for den globale efterspørgsel efter industrielle råvarer. Et svækket eksportoverskud kan derfor også tolkes som et signal om afmatning hos vigtige aftagerlande.

Det største underskud i næsten et årti

At underskuddet er det største siden 2015, understreger, hvor usædvanligt tallet er for australsk økonomi, der i store dele af de seneste ti år har haft overskud på handelsbalancen drevet af høje råvarepriser. Investorer vil formentlig holde øje med, om tallet for maj er et enkeltstående udsving, eller om det er starten på en mere vedvarende trend.

Yderligere data i de kommende måneder vil kunne vise, om udviklingen hænger sammen med faldende råvarepriser, ændret efterspørgsel fra Kina eller en generel opbremsning i den globale samhandel.

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