SoftBank-aktien stiger på rapport om genoptagede lånesamtaler for 10 mia. dollar

Aktien i japanske SoftBank Group steg tirsdag, efter en rapport pegede på, at selskabet har genoptaget forhandlinger om et lån på 10 mia. dollar. Det skriver Investing.com. Ifølge mediet skal lånet være knyttet til SoftBanks store aktiepost i OpenAI, som fungerer som sikkerhedsstillelse i forhandlingerne.

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Nyheden fik investorerne til at reagere positivt, og SoftBank-aktien steg på baggrund af rapporten. Der er tale om et betydeligt millliardbeløb, som ifølge rapporten er ved at blive genforhandlet, men de præcise detaljer om lånets vilkår, løbetid eller hvilke långivere der er involveret, fremgår ikke af den tilgængelige information.

SoftBanks position i OpenAI

SoftBank er en af de mest omtalte investorer i den globale AI-sektor og har i flere omgange skudt milliardbeløb ind i OpenAI, selskabet bag ChatGPT. Den japanske investeringsgigant, der er stiftet af Masayoshi Son, har markeret sig som en af de mest aggressive kapitalallokerende spillere inden for kunstig intelligens de senere år.

At en aktiepost i OpenAI angiveligt kan bruges som sikkerhed for et lån på 10 mia. dollar, understreger, hvor stor en værdi markedet i øjeblikket tillægger SoftBanks investering i AI-selskabet. OpenAI er ikke børsnoteret, men har gennem private kapitalrunder opnået en meget høj værdiansættelse, hvilket gør SoftBanks position attraktiv som belåningsgrundlag.

Begrænset information tilgængelig

Det er endnu uklart, hvad et eventuelt lån konkret skal finansiere, eller hvornår en aftale eventuelt kan blive underskrevet. Der foreligger heller ikke oplysninger om, hvilke banker eller finansielle institutioner der eventuelt deltager i forhandlingerne.

For investorer er nyheden alligevel interessant, fordi den peger på, at SoftBank fortsat søger at frigøre kapital fra sine AI-investeringer – blandt andet gennem belåning af ellers illikvide aktieposter. Det kan give selskabet mere finansiel fleksibilitet til at foretage nye investeringer i takt med, at konkurrencen om kapital inden for AI-sektoren fortsat er intens.

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Investorer bør holde øje med, om der kommer yderligere officielle udmeldinger fra SoftBank selv, da rapporten om lånesamtalerne ifølge Investing.com endnu ikke er bekræftet med flere detaljer fra selskabet.