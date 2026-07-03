Lagarde afviser ikke tidlig exit fra ECB af hensyn til fransk politik

ECB-chef Christine Lagarde kalder en tidlig afgang "mulig" forud for det franske præsidentvalg i 2027, hvilket kan skabe ny usikkerhed om euroen.

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Den Europæiske Centralbanks formand, Christine Lagarde, afviser ikke muligheden for at forlade posten før tid, mens hun overvejer et fremstød ind i fransk politik forud for præsidentvalget i 2027. Det skriver CNBC med henvisning til et interview, Lagarde har givet den franske avis Les Echos.

Åbner for tidlig afgang

Ifølge CNBC udløber Lagardes embedsperiode som ECB-formand først i oktober 2027, men hun kalder en tidligere exit “mulig” set i lyset af det franske præsidentvalg samme år. Hun begrunder overvejelserne med, at hun mener en europæisk stemme bør høres i den franske valgkamp.

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Adspurgt om, hvorvidt hun personligt kunne overveje at engagere sig i valgkampen – enten ved at støtte en kandidat eller selv stille op – svarede Lagarde ifølge CNBC: “Jeg vil stille mig selv nogle spørgsmål.”

I meningsmålinger er lederen af det højrenationale parti Rassemblement National, Jordan Bardella, i øjeblikket favorit til at overtage præsidentposten efter Emmanuel Macron, der ikke genopstiller. Bardella har varslet en omlægning af Frankrigs rolle i EU, hvor han vil sætte EU-Kommissionen “tilbage i medlemslandenes tjeneste” i stedet for omvendt, fremgår det af CNBC’s gennemgang.

Trods de åbne overvejelser understreger Lagarde, at hun i første omgang er forpligtet på sin post i ECB. Ifølge CNBC sagde hun til Les Echos, at hendes mission er at fastholde prisstabilitet, og at “kaptajnen på ECB-skibet må blive om bord”, når der igen er turbulente tider.

Markedet reagerede allerede i februar

Det er ikke første gang, spørgsmålet om Lagardes fremtid i ECB rammer markederne. Financial Times skrev i februar, at Lagarde overvejede en tidlig afgang, hvilket ifølge CNBC udløste et udsalg i euroen. ECB afviste dengang, at der var truffet nogen beslutning, og centralbanken har heller ikke ønsket at kommentere Lagardes seneste udtalelser over for CNBC.

For investorer er sagen relevant, fordi usikkerhed om ledelsen af ECB kan påvirke både euroens kurs og forventningerne til pengepolitikken i eurozonen. Selv hvis Lagarde bliver til embedsperiodens udløb, lægger hun ifølge CNBC ikke skjul på, at hun kan tænke sig at føre “en åben samtale” med de franske præsidentkandidater i de kommende måneder.

Fransk budgetstrid tynger baggrunden

Lagardes udtalelser kommer, mens den franske regering forsøger at få vedtaget kontroversielle budgetnedskæringer på mindst 4 milliarder euro for at bringe underskuddet ned mod EU’s grænse på 3 procent af BNP inden 2029, oplyser CNBC. Den franske finansminister, Roland Lescure, har over for CNBC’s Charlotte Reed bekræftet et kortsigtet mål om et underskud på 5 procent og understreget, at debatten om valget i 2027 ikke må stå i vejen for årets budget.

Siden Macrons genvalg i 2022 har Frankrig ifølge CNBC haft fem premierministre, hvilket afspejler et stadig mere fragmenteret parlament, der har gjort det svært at gennemføre økonomiske reformer. Det politiske landskab i Frankrig følges tæt af investorer, fordi landets gældsudvikling og budgetdisciplin har betydning for renterne på franske statsobligationer og for stabiliteten i euroområdet som helhed.