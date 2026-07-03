BNP Paribas opgraderer Novonesis efter svag kursudvikling

BNP Paribas har opgraderet sin anbefaling af Novonesis-aktien, efter at papiret har underperformet sektoren med omkring 20 pct., skriver Investing.com.

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Investeringsbanken BNP Paribas har opgraderet sin anbefaling af Novonesis-aktien, efter at aktien i en periode har klaret sig markant dårligere end resten af sektoren. Det skriver Investing.com, der oplyser, at Novonesis-papiret har underperformet sammenlignelige selskaber med omkring 20 procent.

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Opgraderingen kommer efter en periode, hvor investorer tilsyneladende har været mere skeptiske over for Novonesis end over for resten af branchen. En sådan kursefterslæb får ofte analytikere til at revurdere, om et selskab er blevet uforholdsmæssigt billigt i forhold til sine konkurrenter.

Novonesis: en central spiller inden for bio-løsninger

Novonesis blev skabt i 2024 gennem sammenlægningen af de to danske selskaber Novozymes og Chr. Hansen og er i dag en af verdens største producenter af enzymer, mikroorganismer og andre biologiske løsninger til fødevare-, landbrugs- og industrisektoren. Selskabet er noteret på Nasdaq Copenhagen og indgår i det danske C25-indeks over de mest omsatte aktier.

Siden fusionen har markedet holdt nøje øje med, hvordan integrationen af de to virksomheder forløber, og om synergierne mellem enzymproducenten Novozymes og probiotika-specialisten Chr. Hansen kan indfries som ventet. En underperformance i forhold til sektoren kan afspejle bekymringer om netop dette, men kan også bane vejen for et attraktivt indgangspunkt, hvis fundamentale forhold i selskabet er intakte.

Hvad betyder det for danske investorer

For danske private investorer er Novonesis en af de mest omtalte og handlede aktier på det lokale marked, og en opgradering fra en international storbank som BNP Paribas kan tiltrække øget opmærksomhed om aktien fra internationale investorer. Analytikeropgraderinger efter perioder med relativ svaghed betragtes ofte som et signal om, at den negative kursudvikling kan have været overdrevet i forhold til selskabets underliggende værdi.

Det fremgår ikke af den tilgængelige information, hvilken konkret anbefaling og eventuelt kursmål BNP Paribas nu sætter på Novonesis-aktien. Investorer bør derfor holde øje med yderligere detaljer fra banken samt selskabets kommende regnskabsmeddelelser for at vurdere, om opgraderingen er baseret på et bredere skifte i synet på hele sektoren, eller om det primært handler om Novonesis’ egne forhold.

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