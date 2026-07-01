Meta vil bygge cloud-forretning og sælge overskydende AI-kapacitet

Meta Platforms er i gang med at opbygge en decideret cloud-forretning, der skal gøre det muligt for techgiganten at sælge overskydende regnekapacitet inden for kunstig intelligens. Det skriver Bloomberg News ifølge Investing.com.

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Tiltaget markerer et muligt strategisk skifte for selskabet bag Facebook, Instagram og WhatsApp, som hidtil primært har brugt sine massive investeringer i AI-infrastruktur til at drive egne produkter og annonceplatforme.

Fra intern brug til kommerciel udnyttelse

Ifølge Bloomberg News’ oplysninger sigter Meta mod at kunne tilbyde adgang til den kapacitet, som selskabet ikke selv har behov for i sine egne AI-systemer. Dermed vil Meta potentielt bevæge sig ind på et marked, hvor giganter som Amazon, Microsoft og Google i forvejen tjener betydelige summer på at leje regnekraft ud til andre virksomheder.

Meta har de seneste år investeret massivt i datacentre og AI-chips for at kunne understøtte udviklingen af egne sprogmodeller og AI-produkter. Hvis en del af denne kapacitet nu kan sælges videre, kan det give selskabet en ny indtægtskilde, der bidrager til at retfærdiggøre de store kapitaludgifter over for investorerne.

Øget konkurrence i cloud-markedet

Skulle Meta reelt lancere en cloud-forretning rettet mod eksterne kunder, vil det sætte selskabet i direkte konkurrence med de etablerede cloud-udbydere, der i forvejen tjener store dele af deres overskud på at stille AI-infrastruktur til rådighed for virksomhedskunder.

Bevægelsen kommer på et tidspunkt, hvor der generelt er stor opmærksomhed på techsektorens enorme investeringer i AI-kapacitet, og hvorvidt efterspørgslen på sigt kan matche den kapacitet, der bygges op. Ved at åbne for salg af overskydende kapacitet kan Meta potentielt reducere risikoen for, at investeringerne ender som underudnyttede aktiver.

Det er endnu ikke klart, hvornår en eventuel cloud-forretning fra Meta vil blive lanceret, eller hvordan den konkret vil blive struktureret. Meta har ikke selv bekræftet oplysningerne offentligt ifølge det tilgængelige kildemateriale.

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