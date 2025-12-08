Netflix køber Warner Bros. Discovery i megahandel til 530 mia. kr.

Streaminggiganten Netflix har lukket en af underholdningsbranchens største aftaler. Selskabet opkøber rivalen Warner Bros. Discovery – inklusive HBO Max og dennes enorme indholdskatalog – i en handel, der værdisættes til et flercifret milliardbeløb.

Netflix har officielt indgået en aftale om at købe store dele af Warner Bros. Discovery i et historisk opkøb.

Ifølge DR Nyheder, der henviser til en pressemeddelelse fra Netflix, lyder den samlede værdi af handlen på hele 82,7 milliarder amerikanske dollars, hvilket svarer til cirka 530 milliarder danske kroner.

Opkøbet, som kommer efter en ugelang budkrig med selskaber som Paramount Skydance og Comcast, betyder, at Netflix overtager Warner Bros. Discoverys film- og tv-studier samt de populære streamingtjenester HBO Max og HBO.

Netflix er i forvejen verdens største streamingtjeneste, og med opkøbet sikrer selskabet sig adgang til HBO Max’ kundebase, som ifølge Reuters tæller omkring 130 millioner abonnenter.

Historiske klassikere møder streaming-succeser

Opkøbet er sket til en værdi af 27,55 dollars per aktie. Netflix’ ledelse ser frem til at kombinere de to giganters indholdsuniverser.

“Vores mission har altid været at underholde verden,” siger Ted Sarandos, den ene af Netflix’ to direktører, i pressemeddelelsen.

Han forklarer, at ved at kombinere Warner Bros. Discoverys “tidsløse klassikere” som Casablanca og Harry Potter med Netflix’ egne succeser som Stranger Things og Squid Game, kan selskabet “definere det næste århundredes historiefortælling.”

Også topchef i Warner Bros. Discovery, David Zaslav, er begejstret for handlen, der nu kombinerer to af verdens største historiefortællingsvirksomheder.

Konkurrencespørgsmål lurer

Opkøbet kommer i kølvandet på, at Warner Bros. Discovery i juni annoncerede planer om at opdele virksomheden i to separate selskaber: et for streaming/filmproduktion og et for traditionelt kabel-tv og nyhedskanaler. Netflix køber kun den del, der vedrører streaming og filmproduktion.

Ifølge mediet Bloomberg forventes aftalen dog at skulle igennem en grundig granskning fra myndighedernes side. Med Netflix’ nuværende position og det massive opkøb kan der potentielt rejses konkurrencespørgsmål, da selskabet står til at blive en endnu mere dominerende spiller på det globale underholdningsmarked.