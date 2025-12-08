Formue sætter historisk rekord: Mest tilfredse kunder for tiende år i træk

Formue er for tiende år i træk blevet kåret til Norges bedste aktør inden for private banking af Kantar Sifo Prospera. Den historiske rekord, som netop er offentliggjort, bekræfter Formues unikke evne til at levere markedets mest værdsatte og bedste kundeoplevelse – år efter år.

– Ingen andre i Norden har formået at levere så stærke resultater ti år i træk. Formue er en pioner inden for investeringsrådgivning og formueforvaltning. Vores DNA er at udfordre os selv for at udvikle bedre tjenester for formuende privatpersoner, familier, fonde og institutioner. Denne sejr viser, at vi lykkes med det, siger Formues koncernchef Christian Dahl.

– Formue leverer den samme unikke kundeoplevelse i alle lande, og vi ser en tydelig

tendens både i Norge, Sverige og Danmark: Flere kunder søger et alternativ til traditionelle banker – en uafhængig rådgiver, der sætter deres interesser først, ser helheden og hjælper dem med at navigere i en kompleks verden, tilføjer Dahl.

Formue udmærker sig især inden for investeringskompetence og digitale løsninger.

Tidligere i år indgik Formue et strategisk samarbejde med verdens største kapitalforvalter, BlackRock, hvilket har givet kunderne et endnu bedre og mere

omkostningseffektivt investeringstilbud. Virksomhedens digitale kundeløsninger blev for nylig kåret af det anerkendte Datos Insight til at være de bedste i branchen – globalt.

– Vores største belønning er tilfredse kunder, der rangerer os højt og anbefaler os til

andre – samt alle, der ønsker at blive kunder hos Formue i Norge, Sverige og Danmark.

2025 har været et meget stærkt år for virksomheden, og vi ser frem til 2026. Vi fortsætter med at udvikle vores tilbud og har høje ambitioner for yderligere vækst i Norden og Europa fremover, afslutter Dahl.

Kontaktpersoner:

Christian Dahl, koncernchef Formue: christian.dahl@formue.no. Mobil: +47 920 35 785

Ingun Stray Schmidt, kommunikationschef: ingun.stray.schmidt@formue.no. Mobil: +47 959 29 333

Om Formue:

Formue er den førende udfordrer inden for wealth management i Norden. Virksomheden har høj kundetilfredshed, prisvindende teknologi og tilbyder en bredde og dybde i rådgivningen, som er unik på de markeder, hvor virksomheden opererer. Formue har cirka 180 milliarder NOK under rådgivning og forvaltning og investerer på tværs af de fleste børsnoterede og private markeder samt aktivklasser.