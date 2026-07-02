Oliepriser falder efter Trumps optimistiske ord om Iran-forhandlinger i Qatar

Oliepriserne faldt onsdag, efter at USA’s præsident Donald Trump betegnede de igangværende samtaler mellem USA og Iran i Qatar som positive. Det skriver CNBC. Udmeldingen dæmpede investorernes bekymring for forsyningerne fra Mellemøsten efter en måned med markante prisfald.

Ifølge CNBC faldt Brent-crude-futures, den internationale referencepris, med 1,9 procent til en slutkurs på 71,57 dollar per tønde. Den amerikanske WTI-kontrakt tabte 1,3 procent og endte i 68,58 dollar. Begge kontrakter havde i juni deres kraftigste månedlige fald i flere år – Brent faldt omkring 21 procent, mens WTI tabte over 20 procent.

Trump: “Meget gode møder”

Trump udtalte til journalister, at “afnukleariseringen af Iran forløber fint” og tilføjede: “De har haft meget gode møder, og vi vil se.” Udtalelserne kom, mens Trumps svigersøn Jared Kushner og den amerikanske specialudsending Steve Witkoff onsdag befandt sig i Doha for indirekte forhandlinger med iranske repræsentanter.

De amerikanske udsendinge taler ifølge en talsmand for den qatarske regering med mæglere og ikke direkte med iranerne. Samtalerne i Qatar kommer, efter at fornyede sammenstød mellem USA og Iran i weekenden satte en 60-dages våbenpause mellem de to lande under pres. Teheran affyrede skud mod to kommercielle skibe, hvorefter USA gengældte med angreb på mål i Iran.

Strædet ved Hormuz er stadig i fokus

USA og Iran indgik den 17. juni et 14-punkts-memorandum om at sætte kampene på pause, efter at konflikten havde forstyrret den globale olietransport gennem det strategisk vigtige Hormuz-strædet. Strædet, der ligger mellem Oman og Iran i den Persiske Golf, er et af verdens mest kritiske energiknudepunkter og håndterer normalt omkring 20 procent af verdens olietransport.

Iranske statsmedier meldte onsdag, at et skib var gået på grund i Hormuz-strædet, efter at have anvendt en sejlrute, som Teheran ikke havde godkendt. Iran identificerede fartøjet som et udenlandsk containerskib, men gav ikke yderligere detaljer om episoden.

Analytikere: Markedet er stadig optimistisk

Ifølge en analysenote fra ING-strategerne Warren Patterson og Ewa Manthey ser oliemarkedet fortsat optimistisk på udsigterne for en forsyningsgenoprettelse i Mellemøsten, selv om der har været nye sammenstød mellem USA og Iran. De bemærker dog, at trafikken af tankskibe i Hormuz-strædet stadig virker begrænset.

“Der har ganske vist været en lille stigning i indgående tankertrafik, hvilket tyder på, at rederierne bliver mere trygge ved at sende skibe ind i den Persiske Golf,” skriver Patterson og Manthey ifølge CNBC. De tilføjer, at hvis denne tendens tager fart, kan det udfordre forventningen om, at oliepriserne skal stige fra det nuværende niveau.

For danske investorer med eksponering mod energisektoren er udviklingen i Iran-forhandlingerne dermed fortsat en central faktor at følge, da et gennembrud eller sammenbrud i samtalerne kan få direkte betydning for oliepriser og dermed for både energiaktier og den bredere markedsstemning.