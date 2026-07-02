General Mills satser på proteinrige Cheerios og kattemad i hård forbrugertid

Den amerikanske fødevaregigant General Mills sætter sin lid til proteinrige udgaver af den populære morgenmadsserie Cheerios samt fortsat vækst inden for kattemad, mens selskabet navigerer i et forbrugsmiljø, hvor amerikanerne holder igen på pengene. Det skriver MarketWatch.

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Ifølge mediet peger General Mills på kæledyrsfoder som et af de områder, hvor selskabet oplever solid fremgang lige nu. En af selskabets ledere udtalte ifølge MarketWatch, at “cat growth is on fire” – altså at væksten inden for kattemad er stærkt stigende.

Protein som salgsargument

Samtidig satser selskabet på at udvide sit sortiment af proteinberigede varianter af Cheerios, som er en af General Mills’ mest kendte brands på det amerikanske marked. Strategien afspejler en bredere tendens i fødevarebranchen, hvor producenter i stigende grad forsøger at tilføje protein til traditionelle produkter for at tiltrække sundhedsbevidste forbrugere og retfærdiggøre priser i en tid, hvor mange husholdninger er mere prisfølsomme.

Baggrunden er ifølge MarketWatch et generelt svært forbrugsmiljø i USA, hvor stigende leveomkostninger har fået flere forbrugere til at skære ned på indkøb af mærkevarer og i stedet vælge billigere alternativer eller private label-produkter. Det lægger et pres på store dagligvareproducenter som General Mills, der må finde nye måder at fastholde salget og indtjeningen på.

Kæledyrsfoder som vækstmotor

Kæledyrssegmentet har de seneste år vist sig at være en mere modstandsdygtig del af forbrugsvaresektoren, da mange husholdninger prioriterer udgifter til deres kæledyr højt selv i økonomisk usikre perioder. Det ser ud til at afspejle sig i General Mills’ egne tal, hvor selskabet ifølge MarketWatch fremhæver netop kattemad som et lyspunkt i en ellers udfordrende periode for selskabets bredere portefølje.

For investorer er strategien interessant, fordi den viser, hvordan et af de store amerikanske fødevareselskaber forsøger at tilpasse sit produktudbud til ændrede forbrugsmønstre uden nødvendigvis at sænke priserne markant. Ved at tilføje protein til eksisterende produkter og satse yderligere på kæledyrsfoder forsøger General Mills at finde vækst i segmenter, hvor forbrugerne stadig er villige til at betale en merpris.

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Del af en bredere spareplan

Meldingerne om protein-Cheerios og vækst i kattemad kommer, efter at General Mills tidligere har meldt ud, at selskabet planlægger at spare milliarder af dollar frem mod 2030 som led i en større effektiviseringsplan. Den nye produktstrategi kan ses som endnu et element i selskabets forsøg på at styrke indtjeningen og imødegå et forbrugsmiljø, hvor prisbevidsthed fylder mere hos amerikanske husholdninger.

Det er endnu uklart, hvor stor en andel af selskabets samlede omsætning de proteinberigede produkter og kæledyrsfoder-segmentet udgør, men udmeldingerne understreger, at General Mills’ ledelse ser disse områder som centrale byggesten i strategien for at holde væksten i gang i en ellers presset periode for dagligvarebranchen.