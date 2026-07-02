Schouw & Co. bruger BioMar-milliarder på opkøb af tøjproducent Spectre

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Industrikoncernen Schouw & Co. har fundet sit første store opkøbsmål, efter selskabet for få uger siden hentede milliardbeløb hjem via børsnoteringen af fiskefoderselskabet BioMar. Det børsnoterede konglomerat køber nu 75 pct. af den familieejede beklædningsproducent Spectre, der har hovedsæde i Ikast, skriver Finans.

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Ifølge Finans er handlen prisfastsat til 1,1 mia. kr. og omfatter en virksomhed med omkring 5.000 ansatte. Spectre producerer outdoor- og sportstøj som underleverandør til en række internationale premiumbrands.

BioMar-provenu sættes hurtigt i spil

Opkøbet kommer kun kort tid efter, at Schouw & Co. gennemførte børsnoteringen af sit fiskefoderselskab BioMar, hvilket ifølge Finans har tilført koncernen betydelige midler. Med købet af Spectre viser Schouw, at kapitalen fra BioMar-noteringen hurtigt bliver ført tilbage i nye industrielle investeringer.

Schouw & Co. er kendt som et bredt sammensat industrikonglomerat med aktiviteter inden for blandt andet bioteknologi, mekanisk industri og elektronik. Med opkøbet af Spectre bevæger selskabet sig ind i beklædningsbranchen, som hidtil ikke har været en del af koncernens portefølje.

Familieejet selskab med kapitalfond i ejerkredsen

Spectre har ifølge Finans hidtil haft kapitalfonden Dansk Ejerkapital blandt sine ejere ved siden af den grundlæggende familie. Med Schouws indtræden som majoritetsejer af 75 pct. af aktierne får virksomheden en ny og finansielt stærk hovedaktionær, mens en mindre andel forbliver hos de tidligere ejere.

For danske investorer er handlen interessant, fordi den viser, hvordan Schouw & Co. aktivt bruger provenuet fra BioMar-noteringen til at diversificere koncernens forretningsgrundlag yderligere. Selskabets adm. direktør, Jens Bjerg Sørensen, står i spidsen for koncernen, der historisk har vist en klar strategi om at vokse gennem opkøb af solide, familieejede virksomheder.

Opkøbet af Spectre understreger samtidig, at premium-outdoor- og sportstøjssegmentet fortsat tiltrækker kapital fra industrielle investorer, selv i en tid hvor store dele af tekstilindustrien er under pres fra stigende omkostninger og skiftende forbrugermønstre.