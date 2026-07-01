Trump rapporterer over 1,4 mia. dollar i indtægt fra kryptoprojekter

Den amerikanske præsident Donald Trump har i en ny finansiel opgørelse rapporteret en indtægt på over 1,4 milliarder dollar fra sine kryptovaluta-relaterede aktiviteter. Det skriver det amerikanske finansmedie Investing.com.

Beløbet svarer til omkring 9,7 milliarder danske kroner efter den aktuelle dollarkurs og placerer endnu en gang Trumps engagement i kryptosektoren i søgelyset blandt investorer og politiske iagttagere.

Del af rutinemæssig finansiel opgørelse

Ifølge Investing.com fremgår oplysningerne af en finansiel opgørelse, som amerikanske embedsmænd og folkevalgte, herunder præsidenten, er forpligtet til at indsende med jævne mellemrum. Opgørelserne skal give offentligheden indblik i eventuelle interessekonflikter og økonomiske interesser hos landets øverste politiske ledelse.

Kilden angiver ikke en detaljeret opdeling af, hvilke konkrete kryptoprojekter eller -aktiver der ligger bag den samlede indtægt, og NPinvestor kan derfor ikke redegøre yderligere for sammensætningen af beløbet.

Fortsat fokus på præsidentens kryptoengagement

Nyheden føjer sig til en række tidligere rapporteringer om, at Trump har opnået betydelige indtægter fra sit engagement i kryptovalutamarkedet. NPinvestor har tidligere beskrevet, hvordan præsidenten ifølge en tidligere finansiel opgørelse tjente et beløb i samme størrelsesorden i løbet af 2025.

Læs også: Trump tjente over 9,7 mia. kr. på krypto i 2025 ifølge finansiel opgørelse

Hvad betyder det for investorer

For markedet er sagen først og fremmest interessant, fordi den understreger, hvor tæt forbundet højtprofilerede politiske aktører kan være med kryptomarkedet. Politiske lederes økonomiske interesser i sektoren tolkes af flere markedsdeltagere som et signal om, at kryptovaluta fortsat vinder indpas som en mere etableret aktivklasse i USA.

Samtidig rejser det spørgsmål om gennemsigtighed og potentielle interessekonflikter, når en sittende præsident samtidig har en direkte økonomisk interesse i en sektor, som i høj grad er underlagt amerikansk regulering. Investorer bør dog notere, at de foreliggende oplysninger ikke giver et fuldt billede af de underliggende aktiver eller risici forbundet med Trumps kryptobeholdninger.