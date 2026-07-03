AT&T-aktien rammes af Starlink-frygt: Værste uge i flere år

Frygt for konkurrence fra SpaceX' satellitnetværk Starlink sender AT&T-aktien mod sin værste uge i årevis, mens også Verizon falder, skriver MarketWatch.

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AT&T-aktien er på vej mod sin værste uge i flere år, efter at investorer er blevet grebet af frygt for, at Elon Musks satellitselskab SpaceX og dets Starlink-netværk kan true den traditionelle telekombranche. Det skriver MarketWatch.

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Ifølge mediet er det ikke kun AT&T, der mærker presset. Også konkurrenten Verizon har set sin aktiekurs falde i samme periode, hvilket tyder på, at bekymringen rammer hele den amerikanske telesektor og ikke blot ét enkelt selskab.

Starlink ses som en voksende trussel

Kernen i uroen handler om, at Starlinks satellitbaserede internet- og mobilløsninger potentielt kan udfordre de etablerede teleselskabers dominans, særligt i områder hvor traditionelle mobilnetværk har svagere dækning. MarketWatch beskriver situationen som en decideret panik blandt investorer, der nu genovervejer værdiansættelsen af de store amerikanske teleselskaber.

SpaceX har i flere år udvidet Starlink-netværket, og selskabets fremstød mod direkte forbindelse til almindelige mobiltelefoner har tidligere sendt bølger gennem telekomsektoren. Den seneste udvikling ser ifølge MarketWatch ud til at have forstærket investorernes bekymring for, hvor hurtigt konkurrencen kan intensiveres.

Bred nedtur i teleaktier

At både AT&T og Verizon oplever kursfald samtidig, tyder på, at markedet vurderer risikoen som strukturel snarere end selskabsspecifik. For investorer, der har eksponering mod amerikanske telekomaktier, er ugens udvikling et signal om, at satellitbaseret konkurrence i stigende grad indregnes som en reel trussel mod indtjeningen i de kommende år.

Hverken AT&T eller Verizon har ifølge det tilgængelige materiale kommenteret direkte på kursudviklingen, og det er uklart, om selskaberne planlægger konkrete modtræk mod Starlinks fremmarch.

Hvad betyder det for investorer

For danske investorer med positioner i amerikanske telekomaktier understreger sagen, hvor følsomme sektorens aktiekurser kan være over for nyheder om teknologisk konkurrence fra ikke-traditionelle aktører som SpaceX. Udviklingen kan også få betydning for, hvordan markedet fremover prisfastsætter risikoen ved satellitbaseret internet og mobiltelefoni i konkurrence med etablerede teleudbydere.

Det er endnu uvist, om kursfaldet er en kortsigtet reaktion eller starten på en mere langvarig omvurdering af sektoren, men MarketWatchs dækning peger på, at Starlink-frygten allerede har haft en markant og målbar effekt på både AT&T og Verizons aktiekurser i denne uge.