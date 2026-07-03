Blackstone, CVC og MUFG bud på ejerandel i vietnamesisk fintech-gigant MoMo

Ifølge kilder tæt på sagen er kapitalfondene Blackstone og CVC samt japanske MUFG blandt budgiverne på en andel i Vietnams e-wallet-app MoMo.

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Kapitalfondene Blackstone og CVC Capital Partners samt den japanske finanskoncern MUFG er blandt de parter, der har budt på en ejerandel i den vietnamesiske betalingsapp MoMo. Det skriver Investing.com med henvisning til kilder tæt på sagen.

MoMo er en af Vietnams største digitale betalingsplatforme og har i årevis været omtalt som en af landets mest værdifulde private teknologivirksomheder. Appen bruges bredt til alt fra overførsler og regningsbetaling til shopping og forsikring, og selskabet har tidligere tiltrukket internationale investorer i takt med den kraftige vækst i digital betaling i Sydøstasien.

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Konkurrence om adgang til vækstmarked

At store internationale navne som Blackstone, CVC og MUFG angiveligt kigger på en investering i MoMo, understreger den fortsatte interesse for fintech-selskaber i emerging markets, hvor mobilbetalinger vinder frem hurtigere end i mange vestlige lande. Vietnam har de seneste år oplevet en stigende digitalisering af betalingssystemet, drevet af en ung befolkning og udbredt smartphone-brug.

Ifølge kilderne, som Investing.com henviser til, er processen omkring en ejerandel i MoMo stadig i budrunde, og det er endnu uklart, hvilken part der ender med at lande aftalen, eller hvor stor en andel der er på spil. Hverken MoMo, Blackstone, CVC eller MUFG har ifølge det tilgængelige materiale bekræftet oplysningerne offentligt.

Hvad betyder det for investorer

For danske investorer, der har eksponering mod de involverede finanskoncerner, er sagen interessant som endnu et eksempel på, hvordan globale kapitalfonde og storbanker søger vækst uden for de mættede vestlige markeder. Blackstone og CVC er begge børsnoterede kapitalforvaltere, mens MUFG er en af Japans største finanskoncerner med bred international tilstedeværelse.

En eventuel aftale om MoMo vil kunne styrke de involverede selskabers position inden for fintech og digitale betalingsløsninger i en region, der fortsat vurderes at have stort vækstpotentiale. Sagen føjer sig til en række lignende transaktioner, hvor internationale investorer har søgt fodfæste i Sydøstasiens hastigt voksende digitale økonomi.