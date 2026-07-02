Brent på vej mod dårligste kvartal siden 2020 efter tøbrud i Iran-forhandlinger

Olieprisen faldt torsdag, efter investorer noterede sig fremskridt i de indirekte forhandlinger mellem Washington og Teheran, hvilket har dæmpet frygten for forsyningsforstyrrelser fra Mellemøsten. Det skriver CNBC.

Amerikansk WTI-olie faldt 1,33 pct. til 67,67 dollar pr. tønde, mens det globale benchmark Brent gik 1,12 pct. tilbage til 70,77 dollar. Ifølge data fra LSEG, som CNBC henviser til, er Brent nu nede med næsten 40 pct. i indeværende kvartal – det svageste kvartalsresultat siden 2020.

Trump: Forhandlingerne går godt

Kursfaldet kommer, efter USA’s præsident Donald Trump over for pressen udtalte, at forhandlingerne med Iran i Qatar forløber godt. Ifølge CNBC sagde Trump: “Denukleariseringen af Iran skrider godt frem. De har haft nogle rigtig gode møder, og vi må se.”

De indirekte forhandlinger mellem USA og Iran begyndte tirsdag i Doha, hvor USA’s særlige udsending Steve Witkoff og Jared Kushner ifølge CNBC førte samtaler gennem qatarske mæglere frem for at mødes direkte med iranske embedsmænd.

Optrapning i weekenden truede våbenhvile

Den nye diplomatiske fremstød følger efter en optrapning af fjendtlighederne i weekenden, som truede en 60-dages våbenhvile mellem de to lande. Ifølge CNBC angreb Iran to kommercielle skibe, hvilket udløste amerikanske gengældelsesangreb mod mål inde i Iran.

Investorerne prisfastsætter i stigende grad muligheden for, at spændingerne kan aftage, hvis forhandlingerne fortsætter med at give fremskridt, hvilket reducerer bekymringen om forstyrrelser i olieforsyningen fra Mellemøsten.

Skibstrafik gennem Hormuzstrædet vender tilbage

Ifølge analysehuset ING, som citeres af CNBC, forbliver markedet optimistisk med hensyn til, at olieforsyningerne fra Den Persiske Golf vil normalisere sig trods de seneste militære optrapninger – hvilket ifølge ING er en del af forklaringen på, at Brent har haft sit svageste kvartal siden begyndelsen af 2020.

Skibstrafikken gennem Hormuzstrædet ser også ud til gradvist at komme sig. ING vurderer, at det samlede antal tankskibspassager lå omkring 11 tirsdag, mod et højdepunkt på 24 i ugen før, men bemærker samtidig, at den indgående trafik er begyndt at stige – et tegn på, at rederierne igen får mere tillid til at sende skibe tilbage til Den Persiske Golf.

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