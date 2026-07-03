AI-millionærernes nye stiluniform: Loro Piana, Chrome Hearts og Brunello Cucinelli

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Den amerikanske AI-boom har skabt en ny bølge af nyrige tech-millionærer, og de har taget deres pengepung med sig ind i luksusbutikkerne. Ifølge Business Insider vender denne gruppe ryggen til den klassiske Silicon Valley-uniform med Patagonia-vest og sneakers til fordel for et mere raffineret, men stadig diskret udtryk.

Udviklingen mærkes allerede i luksusbranchen. Chanel flytter til en betydeligt større fire-etagers flagskibsbutik i San Franciscos shoppingdistrikt Union Square, mens luksus-genbrugsbutikken The RealReal tidligere i år genåbnede sin San Francisco-butik. Ifølge Ali Mirza, adm. direktør for forbrugerdatavirksomheden Affluential, er der tale om bevidste ekspansionsbeslutninger fra brands, der ikke vokser eller åbner nye butikker uden grund.

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Diskret luksus vinder frem

Den italienske modehus Brunello Cucinelli fremhæves som en af de helt store vindere af udviklingen. Ifølge analysehuset Agility Research & Strategy har brandet fordoblet sit butiksareal i Union Square i de seneste år. Det skyldes ifølge Scott Kerr, stifter af luksuskonsulentfirmaet Silvertone Consulting, at brandets stille æstetik og fokus på bæredygtighed og kreativitet giver AI-grundlæggere mulighed for at fremstå som ansvarlige og bevidste samtidig med, at de viser deres status.

Brunello Cucinelli lancerede desuden tidligere i år en AI-drevet webshop. Ifølge Business Insider har grundlægger Brunello Cucinelli selv fortalt, at hans “venner i Silicon Valley” kaldte løsningen for en “sand opfindelse”.

Fodtøj og accessories med lavt volumen

Sko uden synlige logoer er blevet et statussymbol i sig selv. Ifølge Gab Waller, der driver en luksus-sourcingvirksomhed i Los Angeles, søger den nye tech-elite mod begrænsede samarbejder og eksklusive, men logoløse modeller. Hun peger blandt andet på Loro Pianas sommerloafers, der koster mellem 1.150 og 2.150 dollar.

Den San Francisco-baserede stylist Lili Henry oplever, at klassikere som Adidas Gazelle, der koster omkring 100-120 dollar, fortsat er populære blandt hendes kunder, mens mere eksklusive modeller som Valentina fra Veronica Beard til 330 dollar også vinder frem. For kvindelige kunder anbefaler hun balletsko fra det New York-baserede mærke Margaux, hvor modellen Demi koster lige under 400 dollar. Ifølge Levi Pastor, medstifter af det London-baserede luksuskoncept Pastor & Co, er sko fra det britiske mærke John Lobb også populære blandt AI-millionærerne, med priser fra omkring 900 til 2.800 dollar.

Insider-brands og eksklusive tasker

En anden trend er brands, der kun genkendes af de indviede. “Yngre tech-iværksættere vil ofte have produkter, som kun en lille gruppe mennesker genkender,” siger Gab Waller til Business Insider. Hun tilføjer, at “signalet er ikke længere, at jeg har råd til det her — det er, at jeg kender til det her.”

Her nævnes det Hollywood-baserede gotisk-rock-mærke Chrome Hearts, som har eksisteret siden 1980’erne, men har oplevet en genkomst blandt Gen Z og kendte som skuespiller Timothée Chalamet. Ifølge Waller er det især mærkets sweatre, hættetrøjer, t-shirts og jeans, der er eftertragtede blandt AI-crowdet — et par Chrome Hearts-jeans med korsmønster kan koste over 25.000 dollar på det brugte marked.

Mere traditionelle, men stadig meget eksklusive mærker som Hermès nyder også godt af udviklingen. Ifølge Waller starter priserne på Kelly- og Birkin-tasker omkring 25.000 dollar, mens begrænsede udgaver kan koste op mod 60.000 dollar. Eksotiske versioner i materialer som krokodilleskind kan koste flere hundrede tusinde dollar.

Selvom “høj-luksus” med iøjnefaldende logoer vinder frem blandt dele af den amerikanske elite, holder de yngre AI-founders og -medarbejdere fast i Silicon Valleys traditionelle, tilbageholdne stil — med neutrale farver, eksklusive stoffer og skræddersyede snit, blot til langt højere priser end tidligere.